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Tatar: Engelleri Aşıp Geleceğe Umut Işığı Olmak Adına Filmin, Önemli ve Anlamlı Mesajlar İçerdiğine İnanıyorum

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Tatar: Engelleri Aşıp Geleceğe Umut Işığı Olmak Adına Filmin, Önemli ve Anlamlı Mesajlar İçerdiğine İnanıyorum
Tatar: Engelleri Aşıp Geleceğe Umut Işığı Olmak Adına Filmin, Önemli ve Anlamlı Mesajlar İçerdiğine İnanıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Lefkoşa’da gösterime girecek olan “Buğday Tanesi” isimli filme yaşamı konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)’nin iş birliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayatını konu alan “Buğday Tanesi” filminde anlatılan hayat mücadelesindeki umudun önemine işaret ederek şunları kaydetti:
“Bu filmin önemli ve anlamlı mesajlar içerdiğine inanıyorum. Bugün ülkemizde yapılacak olan gösterimini izleyeceğim. Bir mücadele insanı olarak hayat yolunda hiçbir zaman unudunuzu yitirmediniz ve şu anda yaptığınız çalışmalarla milletinize ve insanınıza hizmet etmektesiniz. Herkesin başına farklı acılar veya olaylar gelebilir. Bu, bir engel değildir. Bu engele rağmen engeli aşarak insanlığa ve geleceğe umuda dair önemli ciddi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz ve umut ışığı oluyorsunuz. KKTC’nin de bu önemli çalışmadan faydalanması ve bu mesajın burada verilmesi her zaman kopmaz bağlarımız olan Türk ulusunun değerlerinin burada da yaşatılması bizleri memnun etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)’nin iş birliği ile ‘Engelli Farkındalığının Sağlanması ve Toplumsal Bilincin Artması’nda’ etki yaratacak “Buğday Tanesi” filminin Lefkoşa’da gösterilmesinin ayrıca Türkiye ile kadim bağlarımızın pekişmesi ve her alanda yakınlaşmamız açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılması konusunda pek çok çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.
İleride engelliler konusunda Türk devletleri dahil farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının da hak ettiği şekilde yerini alması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekili Av. Serkan Bayram’ı KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

48 yıllık hayatını konu alan “Buğday Tanesi” isimli filmin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye’de galasının gerçekleştiğini belirterek sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireylerin hayata tutunması ve umut ışığı olmasının amaçlandığını anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, pek çok ülkede gösteriminin yapılacağı filmin bugün de KKTC’de gerçekleşeceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı film gösterimine davet etti.

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