  • BIST 99.980
  • Altın 280,596
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,3025
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar: Gelinen aşamada egemen eşitlik görüşülmeli

» »
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.
Tatar: Gelinen aşamada egemen eşitlik görüşülmeli

New York’ta Kıbrıs konusunda yaşanacak hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Tatar, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunun gündemde olduğunu ancak bunun hangi zeminde yapılacağına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve “bir emrivakiyle karşılaşmak istemiyoruz” dedi.

Tatar, Guterres çerçevesinin kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Tatar, “30 Haziran çerçevesi Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yapıyor. Bizim kabul edemeyeceğimiz daha birçok şey içeriyor. Kaldı ki Rum tarafı bunun içindekileri bile kabul etmedi. Yani dönüşümlü başkanlıktan, siyasi eşitlikten kesin cevap alamadık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da bu noktada Rum Lider Anastasiadis’i eleştirdiğini ifade eden Tatar, “Anastasiadis siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Bu noktalar görüşülsün ama kesinlikle resmi bir müzakere sürecine başlanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi. Maceraya gerek olmadığı yönündeki uyarısını yineleyen Tatar, “Masada nelerin konuşulacağı, nelerin verileceği hiç belli olmaz ve sizin eliniz zayıar” şeklinde konuştu.

Guterres çerçevesinin Kıbrıs Türk halkını 1960 öncesine götüreceğini söyleyen Tatar, “1960’da kendi liderini kendin seçerdin şimdi çapraz oy verme var. Nüfus 4’de 1 noktasında kilitlenme var. Günün sonunda iki devlet de yoktur, eyaletler var” dedi. Gelinen aşamada siyasi eşitlikten değil egemen eşitlikten bahsetmek durumunda olduklarını kaydeden Tatar, 1974’ten bu güne 45 sene geçtiğini, 45 senede kuzeyde yapının daha da güçlendiğini vurguladı. “Kabul edin veya etmeyin Kıbrıs’ta iki devlet vardır”  diyen Tatar, “Bizim düşüncemiz bizim öngördüğümüz bu saatten sonra evet görüşme olacaksa olacak Ama bu saatten sonra benim devletim yaşayacak hiçbir zaman bir eyalet olamaz” dedi.

Rumların eşitlik temelinde bir ortaklığa hazır olmadığını vurgulayan Tatar, hedeerinin AB çatışı altında iki devlet olduğunu belirtti. Sunulan haritada Türk tarafına yüzde 28 toprak kaldığını, bu toprağa binlerce Rumun gelip yerleşeceğini ifade eden Tatar, “yüzde 28 toprağın içinden de bölgeler global takas noktasında Rumlara verilecek. Global takas bizim düşündüğümüz gibi olmayacak.

KKTC’nin verdiği tapular komisyonlara havale edilecek. Kullanıcı ilk söz sahibi olacak ancak ‘bıraktığın malın değeri budur, şu andakinin piyasa değeri budur’, farkı Kıbrıs Türk halkı ödeyecek. Nasıl ödeyecek” diye sordu. İki devlet temelindeki çözümün halkı ve ekonomiyi koruyacağını söyleyen Başbakan Tatar, bu konuda partisi ile hükümet ortağının görüşlerinin yakın olduğunu, hükümet programında da bunu ifade ettiklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun federal çözüm perspektifiyle masaya oturulması, alternatierin de masada olması gerektiğini söylediğini kaydeden Tatar, “alternatier dediğim, ya AB çatısı altında iki devlet, ya kadife ayrılıkla iki devlettir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün “garantörlükler tabu değildir” yönündeki açıklamasını çok büyük bir yanlış olduğunu beliren Başbakan, “Türkiye’yi etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türkü için yaşamsal öneme haizdir kırmızı çizgimizdir.Türkiye de bunu söylüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘Kıbrıs’ta tek çözüm modeli federasyondur’ söylemine katılmadıklarını belirten Başbakan Tatar, ayrıntıların anlatılması durumunda Kıbrıs Türk halkının federasyon macerasına girmeyeceğini kaydetti. Maraş’taki envarter çalışmaları ile ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan, vakıf malları konusunda 1571’den günümüze güçlü belgeler olduğunun altını çizdi.

“Biraz pratik olmak lazım” diyen Tatar, “Uluslararası Hukuk çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da ters düşmeyecek şekilde, Taşınmaz mal komisyonu üzerinden değerlendirilmesi ve eski yasal hak sahiplerinin başvuracağı bir mekanizmanın ve ona göre orada büyük ölçüde iade ile oranı açılması bizim politikamızdır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte 77 kaza23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
  • Sucuoğlu: "Akıncı'nın açıklamaları doğru değil"23 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
  • 8 Bin kişi Kıbrıs'ta kaldı!23 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
  • Tarım Bakanı Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüştü23 Eylül 2019 Pazartesi 15:42
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:41
  • Üstel, Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
  • Çavuşoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
  • Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak23 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  • Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket23 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
  • Boğulma tehlikesi geçiren iki kadından biri yoğun bakımda23 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti