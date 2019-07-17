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Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti

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Başbakan Ersin Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti.
Tatar, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya’yı kabul etti

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Sizden ülkenin de federasyonun da beklentisi çok” dedi.

Ziya, federasyonun problemlerini paylaşmak ve vizyonuyla ilgili birlikte neler yapılabileceğini değerlendirmeye geldiğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Zeki Ziya’nın yıllardır havacılık sektöründe, hem yolcu taşımacılığında hem de hava sporlarında bir marka olduğunu dile getirerek, “Rahmetli Mustafa Koç’un adaya gelerek etkinliklere katıldığını ve yanında da Zeki Ziya’nın olduğunu hatırlıyorum” dedi.

Ziya’nın uluslararası alanda da ülkeyi temsil eden bir kişi olduğunu dile getiren Tatar, federasyonla ilgili problemleri dinledikten sonra bu sporların önünü açacak tedbirlerin alınması için katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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