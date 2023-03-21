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Tatar: Hiçbir çocuk geride bırakılamaz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Down Sendromlu çocukların ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.
Tatar: Hiçbir çocuk geride bırakılamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Down Sendromlu çocuklarımızın ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Down Sendromunun hastalık değil de yirmi birinci kromozomun sayısal farklılığını temsil etmek üzere yılın üçüncü ayının yirmi birinci günü seçilen tarih olan 21 Mart'ta, halkın farkındalığını artırmak, kapsayıcılığı ve savunuculuğu teşvik etmek ve Down Sendromlu kişilerin refahını desteklemek üzere herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi için gerekli değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve 'hiçbir çocuk geride bırakılamaz' felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biri olduğunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir kez daha ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini çekerek hatırlatmak isterim.

Bilinmesi gerekir ki, Down Sendromlu bireyler de yaptıkları, yapacakları ve beklentileri ile hepimiz gibi yaşamda yerlerini alabiliyor.

Unutmayalım ki, onlar bizim yavrularımız, canlarımız ve de geleceğin birer parçasıdır. Down Sendromlu bireyler başta sevgi olmak üzere, erken ve sürekli eğitimle bu sosyal farklılıkların yanı sıra normal bir yaşam sürebilirler, okula gidebilirler meslek sahibi olup çalışabilirler.

Onlarla hayat daha anlamlı ve renklidir.  Gülen yüzleriyle dünyamıza nice artılar katan Down Sendromlu vatandaşlarımızı, sevgiyle kucaklıyor, özveri ile Down Sendromlu yavrularımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına ve yararlanmasına katkı koyan başta ebeveynleri olmak üzere özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım.”

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