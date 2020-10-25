Tatar: "Kapalı Maraş'ın artık iadesi gündemimizde yoktur"

Maraş açılımı konusunda ise Tatar, KKTC’nin Maraş toprağının sahibi olduğunu, Kapalı Maraş’ın iadesinin artık gündemlerinde olmadığını; şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma yapıldığını belirtti.

ALT YAPIYI DEVLET TAMAMLAYCAK

Maraş açılımı konusu hükümetim döneminde, Sayın Özersay’ın da onayladığı,- ama o biraz bu envanter çalışmasına takıldı- bir projedir. Halbuki envanter çalışması nasıl olsa biter. Şu andaki açılım esas itibarıyla bu sahil şeridinin, kamu alanlarının ve bazı parkların açılımıdır. Oraya artık girilebiliyor, belediye temizlik yapıyor. Şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma devam etmektedir çünkü altyapısını bu devlet tamamlatacaktır.

DEVLET MARAŞ TOPRAĞININ SAHİBİ

Bu devlet Maraş toprağının sahibidir. KKTC sınırları içerisindedir. Zaten artık 46 yıl sonra Gazimağusa’nın hemen yanında olan Maraş’ın, hele hele Maraş’ın daha büyük bölümü açık olması nedeniyle Kapalı Maraş’ın iadesi artık gündemimizde yoktur. Bir ara olmuş olabilir -bütünlüklü çözüm arayışları çerçevesinde- eğer bütünlüklü çözüm bulunabilirse Maraş iade edilebilecekti ama onun çok uzağındayız. GAÖ bağlamında da çok fırsatlar geçti Rumların eline, ama hiçbirini kabul etmedi. Çünkü bir inç dahi KKTC’ye bir statü vermek istemediler hala daha aynı noktadadırlar.”

300 RUM BAŞVURDU

Tatar, Maraş’la ilgili 300 Rum’un başvurusu bulunduğunu, buna Lordos’un da dahil olduğunu kaydederek, insan hakları açısından da bunun doğal olduğunu düşündüklerini, BM kararlarına aykırılığın da olmadığını vurguladı. Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz oradaki malları kendi vatandaşlarımıza hesapsız kitapsız verme düşüncesinde değiliz. Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden malların mülklerin, -tabii Vakıflar İdaresinin haklarına da halel gelmeksizin- iadesiyle bu işi yürütmek isteriz. Altyapısını devletimiz tamamlayacak. Yabancılar, Rum da gelip mallarına sahip çıkacaklar. Kendileri işletecekler, yönetecekler, içinde oturacaklar veya satıp gidecekler kendilerine bağlıdır. O artık onların hakkıdır. Bu gibi bir duruma da kimsenin karşı çıkmaması lazım”