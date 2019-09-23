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Tatar: "Kaynak akışı rahatlamaya neden oldu"

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Başbakan Ersin Tatar, UBP-HP hükümetinin 4 ayda mali açıdan ekonomik aktörlerin güven duyacağı bir duruma geldiğini iddia etti.Kaynak: "Kaynak akışı rahatlamaya neden oldu"
Tatar: "Kaynak akışı rahatlamaya neden oldu"

Tatar, “1.3 milyar düzeyinde bir bütçe açığı ile devraldığımız bir yapıyı şu anda çok daha iyi bir noktaya getirdik. 4 ay içerisinde bundan daha iyisi yapılamazdı.” dedi.

Başbakan Tatar, BRT’de yayınlanan Haber Dosyası programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı. İstikrarın önemine dikkat çeken Ersin Tatar, “Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak, doğru işler yaptık” dedi. Tatar, 2020 yılı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Ekim ayı sonunda bir protokol imzalanacağını söyledi. Başbakan Tatar, Hükümetin çalışabilmesi için, iyi ilişkilerin sürmesi, protokollerinde imzalanarak çalışmalara zemin hazırlanmasının şart olduğunu belirtti. Tatar, “1.3 milyar düzeyinde bir bütçe açığı ile devraldığımız bir yapıyı şu anda çok daha iyi bir noktaya getirdik. 4 ay içerisinde bundan daha iyisi yapılamazdı.” dedi. Kaynak akışı ve ekonomide oluşan güvenin rahatlamaya neden olduğunu belirten Başbakan Tatar, bu durum ise faizlerde düşüşe neden olduğunu kaydetti. Tatar, bunların olumlu bir hava yarattığını ve olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

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