Tatar “ Koronavirüs için hükümetimiz tüm tedbirleri aldı”

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Korona Virüs için gereken tüm önlemleri aldığını açıkladı.

Tatar, KKTC’nde şuana kadar bu virüsü taşıdığı teşhis edilen herhengi biri olmadığını belirterek, vatandaşlardan toplum sağlığı konusunda olumsuz bir algı yaratılmaması için, mevsim gereği yaşanacak her şüpheli olayı “korona virüsü” olarak nitelendirmemesini istedi.

Başbakan Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Çin’de “korona virüsü”nün görülmesinin ardından hükümetimizin Dünya’daki gelişmeleri yakından takip ederek gereken bütün önlemleri aldığını vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar ülkemizde bu virüsü taşıdığı teşhis edilen herhangi biri olmamıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde şüphe duyulan bir vatandaşımızın korona virüsü taşımadığı da Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanmıştır.” İfadelerine yer verdi.