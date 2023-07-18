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Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi

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Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi
Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi

Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şu şekilde: 

Hatırlanacağı üzere, Rum Lider Sayın Hristodulides'in seçilmesinin ardından, BM Barış Gücü Misyon Şefi'nin daveti üzerine ara bölgede bulunan rezidansında tanışma maksadıyla bir araya gelmiştik. Bu gayrı resmi görüşmemizde, samimi bir ortamda, diğer konular yanında, önerim üzerine olası bir depreme karşı nasıl işbirliği yapabileceğimizi ele almış, aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) yapmakta olduğu insani açıdan
büyük önem taşıyan verimli çalışmalarını destekleyecek nitelikte Komite'ye
bir ziyaret gerçekleştirme hususunda da görüş birliğine varmıştık.

KŞK, kırk yılı aşkın bir süredir, görev yönergesi çerçevesinde, mevcut üç Üyenin ortak kararıyla çalışmalarını yürütmektedir. Atlılar toplu mezarına ilişkin kazı çalışması başlatılması kararı da, tam da bu şekilde, üç Üyenin
onayı ile geçtiğimiz Ocak ayında alınmış, ancak Mayıs ayında başlaması gereken çalışma, Rum Üyenin tavrından dolayı sekteye uğramıştı. BM aracılığıyla, Rum muhataplarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, bu
engelin aşıldığı ve ilgili çalışmanın 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağı güvencesini almış bulunuyoruz. 

Bugün Sayın Hristodulides'e gönderdiğim mektupta, Atlılar toplu mezarındaki çalışmaların başlamasının hemen ardından, kendisiyle birlikte Kayıp Şahıslar
Komitesi'nin antropoloji laboratuvarına bir ziyaret yapmaya hazır olduğumu, bu ziyaretimizde KŞK'nın sürdürmekte olduğu verimli ve insani açıdan çok
önemli çalışmalara destek belirtebileceğimizi ve ziyaretimizin ardından da bu desteğimizi yansıtacak yazılı bir ortak açıklama yapmayı faydalı gördüğümü ilettim. Özel Temsilcim, Rum Müzakereci ile hali hazırda bu ortak
açıklama üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Beklentim, Rum Liderle birlikte bu ziyareti Temmuz sonu gerçekleştirebileceğimiz yönündedir.

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