TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs sorunu konusunda “Politis” gazetesine röportaj verdi ve “Kıbrıs Türk tarafının yaptığı şeylerin sadece Türkiye’nin söyledikleri şeyler olmadığını” ifade etti.

Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde Özyiğit özetle, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çok zaman kaybedildiğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “risk alarak anlaşmaya bağlı olduğunu ortaya koyduğunu” ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de Kıbrıs sorununun özlü çözümü için daha cesur olması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafının, “Türkiye’nin kendisine söylediği her şeyi söylemediğini ve yapmadığını” belirtirken, gazetede yer alan söyleşiye göre, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda ise “Tatar ve Özersay hayal görüyorlar” ifadesini kullandı.