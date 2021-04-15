''Tatar, Zaroğlu ile yemek yiyip %64'lerde görünüyorsun dedi'' iddiası!

Erhan Arıklı, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere UBP’nin YDP Kurultayına müdahale ettiğini iddia etti

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dahil olmak üzere UBP’nin YDP Kurultayına müdahale ettiğini iddia etti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP içine karışan “UBP’li ajanlar” olduğunu, bu isimlerin partiyi karıştırmaya çalıştığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kurultay öncesi Bertan Zaroğlu ile yemek yediğini ve kendisine “seçimde yüzde 64’lerde görünüyorsun” dediğini iddia etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultaya, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dahil olmak üzere, UBP’nin müdahale etmeye çalıştığını” iddia etti.

ARIKLI ZAROĞLU'NA SESLENDİ: "BUGÜN SENİ GAZA GETİRENLER, YARIN YÜZÜNE BAKMAZ"

Havadis TV’de Damla Dabiş’in sunduğu programda konuşan Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu’na seslendi: “Bugün seni gaza getirenler, yarın yüzüne bakmaz”

Arıklı:"YDP'NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN UBP'LİLER VAR"

Arıklı, “Parti içine karışan, partiye üye olan ajanların kim olduklarını gayet iyi biliyorum. Disiplin kurulumuz oluştuktan sonra bu isimleri disipline vereceğim.Partimize katılan UBP’liler var. Partinin içini karıştırmaya çalışan UBP’liler var. Son 3 aydır partiye katılan kişilerin çoğu UBP’den” dedi

UBP’nin “tek bir parça olmadığını ve UBP’den bahsederken 3-4 parçadan bahsedilmesi gerektiğini” söyleyen Arıklı, “Beni asıl üzen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, YDP kurultayı öncesi Bertan Zaroğlu ile yemek yemesi ve ‘seçimde yüzde 64’lerde görünüyorsun’ demesi. Sayın Cumhurbaşkanı’na, benim vekilimle yemek yiyip bunları söyledi mi diye soracağım. Böyle, çok ciddi bir duyum aldım” dedi

Arıklı , “YDP’nin büyümesi demek UBP’nin küçülmesi demek, bu tip atraksiyonlara girmesi etik olarak doğru değil ama siyasi açıdan normaldir” dedi

