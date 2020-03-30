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Tatar:12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturuldu

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Tatar:12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturuldu
Tatar:12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturuldu

Başbakan Ersin Tatar, “ corona virüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için düşük faizli, Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturulduğunu” açıkladı.

Başbakan Tatar “ söz konusu kredinin ilk altı ayının ise ödemesiz olacağını, işletmelere maliyetinin % 9 olacağını” belirtti.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“İçinden geçtiğimiz çok hassas süreç kuşkusuz ki ekonomimizi de etkilemektedir.

Hükümet olarak bir taraftan halkımızın sağlığını korumak için çalışırken diğer yandan da ekonomimizi, sektörlerimizi, esnaf ve zanaatkarımızı, ayakta tutma çabası içinde bulunuyoruz.

Corona virüs salgının istihdam ve ödeme sistemine etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla Hükümetimiz, Merkez Bankamız,  Bankalar Birliğimiz ile birlikte işletmelerimiz için düşük faizli Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir milyar Türk Lirası tutarında bir kredi paketi hazırlamış bulunuyoruz.

“Çek ve Maaş Ödeme Destek Kredisi” adını verdiğimiz bu paketle bankalarımızca işletmelerimize  % 12 faizle kredi kullandırılacak, işletmelerimiz bu faizin yüzde 9’unu ödeyecek, % 3ü ise fondan karşılanacaktır.

Ayrıca bu kredilerden faiz dışında komisyon ve benzeri masraflar alınmayacak ve bu kredinin pul vergisi olmayacaktır.

Kredi 6 ayı ödemesiz, 12 ay vadeli olacaktır.

Yani, işletmelerimiz ilk altı ayda faiz dahi ödemeyecektir.

Bu krediyi kullanmak için firmalarımıza bankalarımızca limit tahsis edilecek. Böylece mümkün olduğunca çok firmamıza bu kredi paketinden yararlanma olanağı yaratılmış olacaktır.

Bilindiği üzere kapanan müesseselerin çeklerinin ödenmesi ilk etapta 30 Mart’a ötelenmişi.

Ancak kapanan işletmelerin çeklerinin durdurulması, ötelenmesi ödeme sistemini ve tedarik zincirini olumsuz etkilemektedir.

Ödeme sistemini aktif hale getiremezsek tüm ekonomik faaliyetler durma noktasına gelecektir.

İşte ortaya koyduğumuz bu kredi paketi ile çeklerin bankalara ibrazının ötelenmesinin getirdiği sorunlar çözülmüş olacaktır Şöyle ki: Ticari hayatta işletmelerimiz, bir taraftan çek keşide ederken, diğer taraftan da çek almaktadırlar. Bunları işleme konulmasını ötelemeniz ise soruna çare olmamaktadır. Dolayısıyla bu alınan ve verilen çeklerin bu kredi paketi ile sağlanacak kredilerin kullanılmasıyla aynı anda işleme açılmasıyla ödeme sistemlerinin etkin çalışması sağlanmış sistem tıkanmamış olacaktır.

Diğer taraftan şu anda bankaya ibrazında karşılıksız kalan çeklerin bankaya tekrar ibrazı için 15 iş günü olan süre de 30 iş gününe çıkarılmıştır.”

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