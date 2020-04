Başbakan Ersin Tatar, korona virüs salgınının ülkede yatay bir seyir izlediğini kaydederek, “Bu memnun edicidir ama yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Herhalde bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz” dedi.

İlgili kurulların salgın konusundaki tavsiyelerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, “2 gün sonra her şey bitecek diyemem. Ama 10 Nisan'dan sonra önümüzü inşallah daha rahat görebileceğiz” açıklamasında bulundu.

10 Nisan'dan sonra hangi sektörü nasıl açabilecekleri konusunda bir değerlendirme yapacaklarını da söyleyen Başbakan, “Restoran işletmecilerinden paket servislerini açmamız için bir talep gelmiştir. Bakıp, değerlendireceğiz. İnşaat sektörünü açabilir miyiz? diye düşünüyoruz. Ama bir kez daha vurgulayayım; önce sağlık. Acele etmeden doğru kararlar vermek durumundayız” dedi.

Tatar, “Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu Ve Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nin de görüşleri ışığında, kamuoyu da dikkate alınarak, hangi aşamada ne yapılacağına hükümetin karar verecek” şeklinde konuştu.

Okulların açılmasının en son gündeme geleceğini belirten Başbakan, “Buralar kalabalık, temasın yoğun olduğu yerler. Eğitimde doğan kayıplar şu veya bu şekilde giderilecek” dedi.

Kabinede değişiklik olup olmayacağına dair bir soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar, “Şu an böyle bir şey söylemedim. Dolayısıyla şu anda böyle bir gündem yok ama siyaset bildiğiniz gibi çok hareketlidir. Çok önemli gelişmeler olabilir. Bazı hareketlilikler olabilir. O nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Dolayısıyla zamanı geldiğinde bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır” şeklinde konuştu.

Başbakan, Genç TV'de dün gece katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tatar, korona virüs salgını konusunda şu açıklamada bulundu:

“Benim Sağlık Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere, Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmelere göre Covid-19 vakalarının ülkemizde ortaya çıkması şu güne kadar yatay bir seyir izliyor. Dünya Sağlık Örgütü ile bizde ortaya çıkan verilere dayanılarak yapılan matematiksel modellemelerle, bilim adamları tarafından bana söylenenler yatay seyrin devam etmekte olduğu şeklindedir. Bu da memnun edicidir ama yine de tedbiri elden bırakmayacağız.

Bir taraftan yeni bazı vakalar ortaya çıksa da tedavileri yapılıp taburcu olan vatandaşlarımız vardır. Uzun zamandır süren mücadelenin devam etmesi nedeniyle bu işin yavaş yavaş da olsa azalacağı belirtiliyor. Tüm kapılar kapatılmıştır. İstisnalar dışında gelen, giden yoktur. Son olarak İngiltere’den ortaya konulan gözetim koşullarına uymayı kabul ederek ülkemize gelen ve gelecek olan 330 kardeşimiz söz konusudur. Buna ek olarak daha önce bilet alan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden giderek Ankara’da toplanan kardeşlerimizin geleceği uçak söz konusudur. Bunlar geldikten sonra yurt dışından gelişler tekrar bir değerlendirme yapılana kadar duracaktır. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi bu yöndedir. Gözetim altında olan vatandaşlarımız da süreleri doldukça evlerine uğurlanmaktadır. Durum budur.”

“DEVLETİN BİR GÖREVİ DE VATANDAŞLARINA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Başbakan Tatar, öğrencilerin ülkeye getirilmesinin gözetim altına alınmasının bazıları tarafından eleştirilse de bu davranışın halktan büyük ölçüde takdir gördüğünü ifade etti.

Başbakan şöyle devam etti:

“Neticede bu gençler, bu kişiler bizim insanlarımızdır. Vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Devletin görevlerinden biri de budur. Ama burada yaşayan 400 binin üzerindeki vatandaşımızın sağlığını da düşünmek durumundayız. Riskler vardır. Bunları hep birlikte değerlendiriyoruz.”

“AYDINLIK, GÜZEL GÜNLER GELECEKTİR”

Başbakan Tatar, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarını kutladı ve “ Covid-19’la mücadelede sağlık çalışanlarımız ilk günden bu yana olağanüstü gayret gösterdiler. Büyük bir özveri ve azimle çalışan sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Aldıkları yerinde kararlar, verilen mücadele, halkın ve tüm kesimlerin desteğiyle Covid-19’la mücadelede bir başarı sağlandığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Halkımıza da teşekkür ediyorum. Kolay değildir alınan bu kadar kısıtlayıcı tedbire uymak. Uymaya da devam edeceğiz. İzolasyona devam edeceğiz. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Arkasından inanıyor ve güveniyorum ki, aydınlık güzel günler gelecektir. ”

10 NİSAN SONRASI…

Ülkede ilk Covid-19 vakasının ortaya çıkmasının üzerinden bir ay geçmesinin hatırlatılması üzerine Başbakan, “Geçirilen başarılı süreçten sonra, uzmanlardan aldığım bilgilere dayanarak son aşamaya doğru ilerlendiğini söyledim ancak bunun yarın olacağını iddia etmedim. Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu ve Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nin de görüşleri ışığında, kamuoyu da dikkate alınarak, hangi aşamada ne yapılacağına hükümetin karar verecek” dedi.

“Kimsenin ve bizim bilmediğimiz, daha önce yaşamadığımız bir durum yaşadık, yaşıyoruz” şeklinde konuşan Başbakan, şunları da söyledi:

“Hep birlikte başaracağız, dedik, başarıyoruz. Sendikalar, medya, siyasal partiler, sivil toplum olarak hep birlikte bu sınavı verdik” dedi.

Başbakan, 10 Nisan sonrasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bir kere temkinliyiz. İlgili kurulların tavsiyeleri çok önemlidir. 2 gün sonra her şey bitecek diyemem. Ama 10 Nisan’dan sonra önümüzü inşallah daha rahat görebileceğiz. Her halde bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz. Kısmi sokağa çıkma yasağı devam edebilir. Neden? Çünkü daha bazı pozitif vakalar çıkabiliyor. Ancak ortaya çıkan rakamlar düşük olduğu için bazı büyük ülkelerde bile görüldüğü üzere bizim sağlık sistemimizde bir tıkanma olmamıştır. Dolayısı ile kendimi bağlamadan şunu da söylemek istiyorum; 10 Nisan’dan sonra her halde hangi sektörü nasıl açabiliriz diye bir değerlendirme yapacağız. Restoran işletmecilerinden paket servislerini açmamız için bir talep gelmiştir. Bakıp, değerlendireceğiz. İnşaat sektörünü açabilir miyiz? Diye düşünüyoruz. Ama bir kez daha vurgulayayım; önce sağlık. Acele etmeden doğru kararlar vermek durumundayız. Tarım sektörü ise zaten şu an çalışmaktadır”

Başbakan Tatar, çok kalabalıklar oluşmadan elzem servisler dışındaki bazı dairelerin önümüzdeki dönemde açılması gibi bir düşüncelerinin de olduğunu belirtti.

Tatar, bir soru üzerine de, okulların açılmasının, buraların kalabalık temasın yoğun olduğu yerler olması nedeniyle en son gündeme geleceğini, eğitimde doğan kayıpların şu veya bu şekilde giderileceğini söyledi.

EKONOMİK AÇILIMLAR

Başbakan Ersin Tatar, ülkedeki ekonomik durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Böylesi ortamlarda bir duruş ortaya koymak lazım. Biz onu yaptık; Kaynaklarımızı doğru kullanmalıydık. Onu yapmak için adımlar attık. Devlet çalışanlarından yukarılardakilere % 60’a varan kesintiler yapıldı. Ama beş bin TL’nin altında alan kimsenin parasını kesmedik. Özel sektör çalışanlarına belirli kıstaslara bağlı olarak Nisan ve Mayıs aylarında destek vereceğimizi açıkladık. Toplumsal Dayanışma paketimizin birincisini açıkladık. Faiz Farkı Fonu’ndan çeşitli işletmelere kaynak yarattık. Çek ve maaş ödemeleri için düşük faizli, 6 ayı ödemesiz bir milyar TL’lik bir miktar ortaya çıkardık. Kalkınma Bankası’ndan yeni kredi imkanları sağladık. Finans sistemine faizlerin düşürülmesi, vadelerin artırılması çağrısı yaptık. Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ödemelerini öteledik. Bankalardan gelen bilgilere göre, insanlarımızın borçları istedikleri kadar yeniden yapılandırılmaktadır. Bütün bunlar, Bankalar Birliği, Merkez Bankası, ilgili sektörlerle görüşülerek yapılmıştır.”

“HALKIMIZ FIRSATÇILARI VE İSTİSMARCILARI AFFETMEYECEKTİR”

Bazı kişilerin hesaplarında para olmasına rağmen borçlarını ödemediği, o parayı çektiği ve hükümetin sağladığı 3 ay ödememe hakkından yararlanma yönüne gittiği yolunda kendisine bilgi verildiğini belirten Tatar şöyle konuştu:

“Parası olan bu parayı çekip borcunu ödemiyorsa orada gerçekten yakışıksız bir durum vardır demektir. Toplumsal dayanışmadan söz ettiğimiz bir dönemde kimse bunun izahını yapamaz. Burası küçük bir yerdir. Herkesin ne yaptığı bellidir ve notu ona göre verilir. Parası olmasına rağmen bunu çekip aldığı malın, hizmetin karşılığını ödemeyeni bu halk her halde affetmeyecektir. Her halde halk bunun cezasını o kişilere verecektir. Kimsenin piyasayı bozma hakkı yoktur. Kimse iyi niyetle alınan kararları istismar etmemelidir”

“ÖNCE YERLİ ÜRETİM, YERLİ ÜRÜNÜ TÜKETİM, YERLİ İSTİHDAM”

Başbakan Tatar, ekonominin çarklarının yavaş yavaş dönmeye başlayacağını ancak önce yapılması gerekenin yerli üretimle, yerli tüketim ve istihdama önem verilmesi, paranın içeride tutulması olduğunu vurguladı.

Tatar,“ Eğer ülkedeki kazancınızı siz bir yerli aynı standartta bir ürün olmasına rağmen Alman ürününe harcarsanız, Almanya’ya paramızın gitmesine neden olursunuz. Önümüzdeki dönemde, en azından ilk başlarda bunu yapmamamız, yerli ürünlere yönelmemiz lazım. Devlet bunu teşvik edecek” dedi.

Başbakan, Anavatan Türkiye ve dünyada da işlerin iyi gitmeye başlamasıyla ileride gerek turizm ve üniversiteler gerekse konut sektöründe önemli gelişmeler yaşanabileceğini, Covid-19’la başarılı bir şekilde yürütülen mücadelenin ülkeye yeni avantajlar sağlayabileceğini, bu şekilde halka moral vermek istediğini kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ MUTLAKA OLACAKTIR”

Başbakan Tatar, Türkiye konusundaki soruya da şu yanıtı verdi:

“Bir kere öncelikle şunu vurgulamalıyım ki, ilk önce biz kendi irademizle bir paket ortaya koyduk, tedbirler aldık. Devletten kestik, özele katkı yapıyor, bazı imkanlar sağlıyoruz. Gelirlerimiz, giderlerimiz, açığımız ne olur, ne olmaz onu görmeye çalışıyoruz. Şu anda önümüzü tam olarak görmediğimiz için kesin rakam vermek doğru değildir. O kesin rakamlar bazı yanlış mesajları da beraberinde getirebilir. Benim şu anda söyleyebileceğim şöyledir: Ben hükümetimle birlikte bir duruş ortaya koydum. Maliyenin bir tahmini söz konusudur ama piyasanın ne olacağı belli değildir. Maliye bana rakamları verdi ama nereye verilecekse ben vereceğim. Desteğe ihtiyacımız vardır ve bunları günü geldikçe konuşacağız. Türkiye ile heyetler arası görüşmeler vardır. Bizim düzeyimizde yapacağımız konuşmalar da olacaktır. Ona göre ortaya çıkacak yol haritasını hep birlikte izleyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikte yolları yürüyerek bugünlere geldik. Rakamlar büyüktür ama Türkiye her zaman yanımızda oldu. Alt yapımıza, reel sektörümüze, borçlarımız için bir kaynağa ihtiyaç duyacağımız kesindir. Bu rakamları konuşa konuşa bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Biz halkımızın desteğine sahibiz. Başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıya destek gelecektir. Türkiye’den bir destek gelmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz”.

“KABİNEDE DEĞİŞİKLİK ŞU ANDA GÜNDEMDE YOK”

Başbakan Ersin Tatar, programda kabine değişimine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Başbakan Tatar, “Şu an böyle bir şey söylemedim. Dolayısıyla şu anda böyle bir gündem yok ama siyaset bildiğiniz gibi çok hareketlidir. Çok önemli gelişmeler olabilir. Bazı hareketlilikler olabilir. O nedenle kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım...”dedi.

Siyasette her an her şeyin olabileceğine vurgu yapan Başbakan Ersin Tatar, “Elbette siyasette makamlar verilir, makamlar alınır. Buda onu yapanın takdirine bağlı olmalıdır. Bizim, siyasette o bakanlığı yapacak farklı farklı milletvekillerimiz ve insanlarımız vardır. Nöbet değişimi her zaman olabilir. Buna da herkesin hazır olması lazımdır” dedi.

"SİYASETTE HER ŞEY OLABİLİR KÜSMECE DARILMACA YOK"

Başbakan Tatar, “Verilen görev, verildiği gibi alınabilir de. Takdir görevi verenin ve alanındır... Çünkü en sonunda onun kellesidir ortada olan... Siyaset böyle bir şeydir... Dolayısıyla zamanı geldiğinde bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır” diye konuştu.