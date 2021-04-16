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Tatar:''Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak, ne de ezan sesi susacak.”

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Tatar:''Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak, ne de ezan sesi susacak.”
Tatar:''Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak, ne de ezan sesi susacak.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Değişiklik Yasası’nda yer alan Din İşleri Komisyonu’nun hafızlık kursu açma yetkisini iptal eden kararını değerlendirerek, gereken yasal düzenlemelerin yapılacağını ve kurslara devam edileceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“KKTC Anayasası’nın her vatandaşa dini inançlarını ve kutsal kitaplarını öğrenme hakkı ile kendi inançları doğrultusunda ibadet etme özgürlüğünü sağlamakta olduğunu belirtmekte büyük yarar vardır. Buna göre din eğitimi almak Anayasaya aykırı olmadığı gibi Din İşleri Başkanlığı da Devletin dini alanlarda faaliyet gösteren kurumudur. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Bu arada Din İşleri Başkanlığı’nın, devletin dışında bir kurum olduğu algısını yaratmak ve bu kurumu zan ve töhmet altında bırakmak doğru değildir.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra gereken yasal düzenlemelerin hemen yapılarak, kursların devamının sağlanması en büyük beklentimdir. Buna göre de kurslar Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmeli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da bu kursları denetlemeli ve kurs sonrasında verilecek olan belgeleri onaylanmalıdır. Gereken bu yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının da takipçisi olacağım.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki, vatan bildiğimiz bu topraklarda 1571 yılından bu yana devam etmekte olan dini inançlarımıza sahip çıkmaya ve bunları korumaya devam edeceğiz. Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak, ne de ezan sesi susacak.”

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