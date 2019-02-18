Tatar'dan HP ile hükümet kurmaya yeşil ışık! Erken seçim zaman kaybı ve masraflı...

Tatar'dan HP ile hükümet kurmaya yeşil ışık!

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Güney Kıbrıs'ta haftalık yayımlanan Kathemeri'nin sorularını yanıtladı.

Tatar iç siyasetle ilgili sorulara ise şu cevabı verdi:

UBP Genel Başkanı erken seçim ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

‘Erken seçim söz konusu değil çünkü bu zaman kaybı ve maliyet demek olacak.çok partili hükümetin geleceği olmadığını düşünüyorum. Dört parti örneğin Kıbrıs sorunu vb konularda uzlaşmıyor. Devamındaki aylarda cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Adaylarla ilgili çeşitli isimler dolaşıyor. Ortaklar nasıl aday olup da hükümette kalabilir?’

Ersin Tatar “ Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile işbirliği perspektifi sorulduğunda ise “olabilir. Bizim 21, onların 9 milletvekili var. 30 milletvekiliyle hükümet edilebilir. Ancak 26-27 vekille hükümetin işi bizim irademizde çok zor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise bu dönemde hazırlık çalışmaları yapıyoruz. UBP, en büyük parti olarak kendi adayını çıkarabilir’ dedi.