Tatar'dan Özel Temsilciye OXI

Cenevre'de bulunan Kıbrıs Postası Haber Müdürü Ulaş Barış gelinen aşamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ulaş Barış'ın paylaşımı şöyle:

Son durum: Genel toplantı şu sıralarda başlıyor. Ne olur ne biter 2-3 saat içinde anlayacağız. İki ihtimal var. Birincisi bir follow-up toplantısı yani yeni bir gayrıresmi, ikincisi görüşmelerin kopması. Bir üçüncüsü ki adı mucize olur, ortak zeminde müzakerelerin başlaması.