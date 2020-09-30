Tatar:Hiç kimse Güzelyurt’u masalarda pazarlık malzemesi yapamaz!

Ersin Tatar sosyal medya hesabından Güzelyurt ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu:

Bugün Bakanımız, Milletvekillerimiz ve partililerimizle Güzelyurt'u ziyaret ederek esnafla sohbet ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Esnaf ve vatandaşın sıcak ilgilerinden son derece memnun olduk.

Güzelyurt esnafının, üreticisinin ve halkının sorun ve beklentilerini gayet iyi biliyoruz ve Güzelyurt'un kalplerimizdeki yeri her zaman ayrıdır.

Güzelyurt, her haritanın verilecek ilk bölgesi diye lanse ediliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Sayın Akıncı’ya sesleniyorum; Cenevre'de verdiğiniz haritada Güzelyurt var mıdır, yok mudur? Bu insanlara bunu söylemek zorundasınız... Bu insanların geleceğini hiç tereddüt etmeden boşluğa düşürdünüz... Yazıktır...

İşte bu yüzden biz Akıncı'nın verdiği tavizleri asla kabul etmiyoruz. Güzelyurt bunu hak etmiyor.

Güzelyurt'u gözünü kırpmadan masaya yatıran, belirsizliği daha da büyüten, Türkiye ile kavgası nedeniyle insanları tedirgin eden adımları yüzünden Akıncı'ya tepkinin büyüktür. Ancak Güzelyurt insanının içi rahat olsun. Biz elden gelen katkıyı sürdüreceğiz. Su da geliyor... Üretmeye devam etsinler. Yeni bir geleceği Güzelyurt hak ediyor.

KIBRIS TÜRK HALKI’NIN REFAH SEVİYESİNİN ARTMASINI, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILARAK ÜLKEDEKİ YATIRIMLARIN ARTMASINI DÜŞÜNEN BAŞLICA PARTİ UBP’DİR.

Yeni gelecekte, Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik desteği daha da önem kazanacak. Bölgesel bir güç haline gelmiş Türkiye ile dünyanın gözü önünde didişerek, kavga ederek mi ilerleyeceğiz yoksa, Doğu Akdeniz'deki haklarımız için, oradaki gelirleri hakça elde etmemiz için uyum içinde, eşgüdüm içinde birlikte mi mücadele edeceğiz? Takdir sizlerindir...

Ülkeye Türkiye’den su gelmesi için proje yaptığımızda bizim malum muhalefet istemedi. Şimdi su akmaz diye şikayet ederler. Su, eğer hava koşullarında yeni bir olumsuzluk olmazsa Pazar günü gelecek. Su konusunun üzerine bundan sonra daha da önemle durmalıyız. Anavatan Türkiye’nin katkıları ile Geçitköy barajında biriken suyu Güzelyurt’a aktaracak tünelin yapımı da devam ediyor. İnşallah gelecek yıl bu zamanlarda bitecek ve Güzelyurt ovasına su verebileceğiz. Kim ne derse desin, biz halka hizmet için varız. Onlar ise sabah, akşam federasyon hayal ederler ve konuşurlar