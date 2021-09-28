Tatar’ın New York gezisine 1 milyon 420 bin TL’lik ek kaynak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın, New York‘a gitmek için örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı‘ndan da 160 bin Dolar aldığını öğrendiklerini belirterek, bunun doğru olup olmadığının cevaplanmasını ta

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın, New York‘a gitmek için örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı‘ndan da 160 bin Dolar aldığını öğrendiklerini belirterek, bunun doğru olup olmadığının cevaplanmasını talep etti

Tel: Maliye Bakanlığı bütçesinden 1 milyon 420 bin TL kullanıldı

Sendika adına yazılı açıklama yapan Tel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP rejiminin, ülkenin bölünmüşlüğünü kalıcılaştırmak ve doğal kaynaklarına el koymak için ‘Mavi Vatan’ adı altında yayılmacı politikalar geliştirdiğine dikkat çekti.

Tel, “Erdoğan ve AKP rejiminden aldığı talimatları papağan gibi tekrarlamak için New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibinin, örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı bütçesinden 160 bin Dolar (1 milyon 420 bin TL) kullandığı bilgisi bize ulaştı” dedi.

“Vatandaşın yiyecek ekmek bulamadığı bir dönemde…”

Tel, “Bölücülük yapmak için Birleşmiş Milletler‘in merkezi New York’a giden Sn. Tatar ve ekibinin, bu lüks gezisini vatandaş adına sorgulamak ve paraların nerelere harcandığını talep etmek şart olmuştur. Özellikle borçların ödenemez noktaya geldiği, binlerce işyerinin kapandığı, esnafın iflas ettiği bu dönemde, sırf bölücülük yapmak için New York’a giden Sn. Tatar ve ekibinin bu kadar yüksek harcama yapmalarının nedenleri nedir?” diye sordu.

Tel açıklamasında, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek vatandaşın yiyecek ekmek bulamadığı, hastalara ilaç alınamadığı, testlerin paralı hale getirildiği, okulların öğretmen ve alt yapı eksiklerinin sürdüğü bir dönemde bu harcamaları sorgulamanın vatandaşlık görevidir olduğunu vurguladı.

Tel, konuyla ilgili şu soruları yöneltti;

“1- Örtülü ödenek dışında New York’a gitmek ve oradaki harcamaları karşılamak üzere Maliye Bakanlığı’ndan 160 bin dolarlık (bir milyon dörtyüz yirmi bin TL) bir bütçenin Dışişleri Bakanlığı’na verildiği doğru mu?

2- New York’a giden ekipte kaç kişi ve kimler vardı?

3- New York’ta hangi otelde kalındı? Gecelik ücreti ne idi?

4- BM yetkilileri ile yapılan resmi görüşmenin dışındaki zamanlarda turistik gezilere katıldığınız paylaştığınız resimlerden anlaşılmakta olup, müze gezmek ve alışveriş yapmak için de devlet kaynaklarını mı kullandınız?

Bölücülük yapmak için New York’a giden Sn. Tatar ve ekibi kamuoyunu bu konuda aydınlatmak zorundadır”