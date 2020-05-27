Tatar:Protokolle ilgili tarihi ‘mahcup olmamak’için demedim

Protokolün ne zaman imzalanacağına ilişkin sorulara “2020 yılı içerisinde” şeklinde yanıt verdiğini belirten Tatar, tam tarih vermekten kaçındığını, çünkü tarihin sapması halinde, “mahcup” duruma düşmek istemediğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de yayınlanan 45+ isimli programa konuk olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile dün imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs 2019’da hükümeti kurduklarını, hükümeti kurdukları günden itibaren, “mali anlaşma ne zaman imzalanacak” konusunun gündeme geldiğini, 20 Temmuz 2019’da, 2019 yılına dair anlaşmanın imzalandığını ifade eden Tatar, geriye kalan 750 milyon TL’lik kısmın son dilimlerinin 2020 yılının başlarında serbest bırakıldığını ve anlaşmanın hayat bulduğunu kaydetti.

Muhalefetin, kendisini “Türkiye’den parayı bir tek ben alırım” yönünde eleştirdiğini söyleyen Tatar, “Ben hiçbir zaman böyle bir cümle kurmadım, böyle bir lafım olamaz. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Bazıları mazlumu oynuyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın atanması konusunda kendisini arayıp, yarın toplantıya davet ettiğini belirten Tatar, telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı’nın, kendisine “mutluluğunu belirttiğini” ve bu protokolün imzalanmasının önemli olduğunu vurguladığını söyledi.

Protokolün imza sürecinde bürokrasi süreçlerinin devreye girdiğini, protokolün ne zaman imzalanacağına ilişkin sorulara “2020 yılı içerisinde” şeklinde yanıt verdiğini belirten Tatar, tam tarih vermekten kaçındığını, çünkü tarihin sapması halinde, “mahcup” duruma düşmek istemediğini kaydetti.

Dün imza atılan protokolle birlikte, 1 buçuk yıllık iktidar döneminde 3 milyar TL’lik kaynak aktarılmış olacağını vurgulayan Tatar, “eskiye bakıldığında, belki de en iyi rakamlardan bahsediyoruz. Türk hükümetine teşekkür ederiz” dedi.

Tatar, protokolün imzalanmasıyla; sadece kaynak aktarımının yaşanmadığını, KKTC’nin marka değerine değer katıldığını ve ekonominin zemininin güçlendirildiğini ifade etti.

Bazı sektörlerin, kapıların açılmaması nedeniyle sıkıntılarının devam ettiğini söyleyen Tatar, “Ama yakın zamanda açılacaktır” dedi.

Bazı sektörleri pandemi sürecinde kapatmadıklarını, bunun riskli olduğunu fakat süreci iyi bir şekilde yönelttiklerini belirten Tatar, “Bu sayede ekonomiyi ayakta tutabildik” şeklinde konuştu.

Turizmin yeniden başlaması açısından Turizm Bakanı Ünal Üstel’in çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tatar, “HES” adlı bir sistem üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Söz konusu sistemi Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Tatar, sistem sayesinde, KKTC’ye gelecek olan turistin önce Türkiye’de bazı testlerden geçeceğini, sonuçların, kimlik bilgileriyle birlikte sisteme işleneceğini ve bu sayede KKTC’ye gelebileceğini kaydetti.

Tatar, gelen turiste KKTC’de de bazı testler yapılmasının planlandığını belirterek, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söyledi.

Turizmin ne zaman başlayacağını söylemesinin zor olduğunu belirten Tatar, “Güney’in kaybı bizden daha kötü” şeklinde konuştu.