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Tatar:Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat yeni bir haritaya sebebiyet verdi

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz’de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini söyledi.
Tatar:Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat yeni bir haritaya sebebiyet verdi

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Tatar, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Düşünce Kulübü işbirliğin de düzenlenen “Mavi Vatan Kıbrıs” konulu programa katılan Kulüp Başkanı Ercan Yakut ile AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç’ü kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliğinin her platformda var olduğunu söyleyerek, bunun da iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Tatar, bu tür etkinliklerin Doğu Akdeniz’deki mücadelede ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve çıkarlarının korunmasında yapılan çalışmaların ve azimli mücadelenin değerlendirilmesinde önemli olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

“Böylesi ziyaretler ve bir takım önemli değerlendirmeler Doğu Akdeniz’de bütün bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarları ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının korunmasında yapılan çalışmaları ve azimli mücadelemizi değerlendirmesi bizlere ışık tutuyor. Çünkü bunu canlı tutmak lazım, mücadelemizi taçlandırmak lazım. Bu oyunları iyi okuyabilmek lazım. Burası fevkalade aktif bir bölge Doğu Akdeniz’in şuan da KKTC’nin de içinde bulunduğu bu bölgede, belli ki çok büyük mücadeleler verilmektedir.”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın TBMM’de onaylanması ve yürürlüğe girmesinin KKTC’yi de ilgilendiren önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Tatar, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın TBMM’de onaylanması ve yürürlüğe girmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de ilgilendiren bir gelişmedir. Çünkü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e en uzun sahil şeridi olarak ana kıta olması, KKTC’nin de kendi varlığı Kıbrıs Türk halkının bu adadaki egemenlik haklarından kaynaklanan aynı zamansa Libya ile yapılan bu anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir. Bu harita bağlantısı ile söz konusu bölgelerde, ileride bulunacak olan zenginliklerde bizlerin de haklarının, hak mücadelesinde önemli bir pozisyondadır.”

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