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TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor

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TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor
TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor…

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının imza töreni video konferans yöntemi ile saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koyacak.

İmza töreni BRT’den canlı olarak ekranlarınıza gelecek.

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