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TDP Açık Pazar’ı ziyaret etti

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TDP Açık Pazar’ı ziyaret etti
Özyiğit: "Lefkoşalı'nın hak ettiği pazar yerinin alt yapısı oluşturuldu"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde bu sabah Lefkoşa Terminal Alanı'nda kurulan Açık Pazar'ı ziyaret ederek, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. 

TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin katılımcı siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

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TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibinin de özellikle yeni Açık Pazar projesine büyük önem verdiğini, Özker Özgür Caddesi’nde yer alacak yeni Pazar'ın 1.5 milyon TL'lik ilk etap çalışmalarının tamamlandığını, 2. etapta yer alan İdari Bina’nın ihalesine çıkıldığı, pazarın üzerinin kapatılmasına yönelik de kaynak arayışlarının sürdüğü bilgisini aktardı. Özyiğit, yapılanların Lefkoşalılar ve esnaf adına çok olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti. 

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Projenin gelecek yıl ortalarında tamamlanmasının planlandığını da aktaran Özyiğit, Lefkoşalı'nın soğuktan, sıcaktan ve yağmurdan etkilenmeden, farklı pazar konseptiyle her kesimin ihtiyacına cevap verecek ve geceleri de alışveriş yapma imkanı sağlayacak bir mekana sahip olacaklarını belirtti. 

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Özyiğit, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu, yerel üreticinin teşvik edilerek destekleneceğini de kaydetti.

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