  • BIST 1.408,810
  • Altın 488,86
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

TDP Gençlik Örgütü: Öğrencileri yok sayan, görmezden gelen her zihniyet kaybetmeye mahkum

» »
"KKTC’de aşılanan öğrenci arkadaşlarımızın aşı kartları tanınmadığı için bazı ülkelere girişlerinde karantinaya girmeleri ve ciddi meblağlarda karantina ücreti ödemeleri talep edilmektedir."
TDP Gençlik Örgütü: Öğrencileri yok sayan, görmezden gelen her zihniyet kaybetmeye mahkum

TDP Gençlik Örgütü'nün basın açıklaması:

TDP Gençlik Örgütü olarak Kuzey Kıbrıs’tan eğitim görecekleri ülkelere gitmek için seyahat eden öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı KKTC aşı kartı sorunu ile ilgili çok fazla şikayet almaktayız.

 

KKTC’de aşılanan öğrenci arkadaşlarımızın aşı kartları tanınmadığı için bazı ülkelere girişlerinde karantinaya girmeleri ve ciddi meblağlarda karantina ücreti ödemeleri talep edilmektedir. Öğrenci burslarını ödemekte fazlasıyla geciken UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bugün de ortaya koydukları öngörüsüzlüğün bedelini öğrencilere ödetmek niyetindedir. Sorun ortaya çıktı çıkalı açıklama yapma zahmetinde bulunmayanlar bilmelidirler ki o koltuklarda oturdukları sürece bu sorumluluktan kaçamayacaklardır.

 

Yürütme erkini elinde tutan ancak her gün ortaya çıkan sorunlarla bulundukları makamları dolduramadıkları ayyuka çıkmış KKTC Cumhurbaşkanlığı ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetini bir kez daha sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ederiz.

 

Kıbrıslı Türk gençler, başta Kıbrıs Türk Toplumu Lideri olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri ile diplomasi yürütmesini, öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın altında çalışan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyelerinin Kıbrıslı Rum muhatapları ile görüşerek bu sıkıntıyı çözmelerini beklemektedir.

 

BK-KTÖF’ün KTÖS aracılığıyla aşılanmayan öğrencilerin güneyde aşılanmaları için oluşturdukları başvuru formunu öğrenci arkadaşlarımızın bilgisine getirmek isteriz:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaj0YboHYbNAPC5J7lur6ox0ZlTnrKGSu08MKxBDFISprqfQ/viewform?fbclid=IwAR1q-_MRTIO8gMaZV2ys_RPVE1SEtq7sZWHmRZUmIC8aP4PrE0Sj-TUTSd4

 

Öğrencileri yok sayan, görmezden gelen her zihniyetin kaybetmeye mahkum olduğunu bir kez daha hatırlatır, konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız.

 

 

TDP Gençlik Örgütü (a.)

Arda Çileker

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO: Belli ki iktidar penceresinden bakanlar bizleri görmüyor03 Ağustos 2021 Salı 18:20
  • GKK: Kıbrıs Türk halkı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hedef alındı03 Ağustos 2021 Salı 18:15
  • GKK’den Açıklama…03 Ağustos 2021 Salı 18:06
  • Türkiye’deki Orman Yangınlarıyla Mücadeleye KKTC’den Destek Ekibi Gönderiliyor03 Ağustos 2021 Salı 17:57
  • Tatar: “Türkiye’nin Acısı Bizim de Acımızdır”03 Ağustos 2021 Salı 17:55
  • CTP Yeniboğaziçi Örgütü, Sokak Hayvanları İçin Çeşitli Noktalara Mama ve Su Kabı Yerleştirdi03 Ağustos 2021 Salı 17:49
  • Başbakan Saner’den Putin’e Çağrı03 Ağustos 2021 Salı 17:46
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu Ziyaret Etti03 Ağustos 2021 Salı 17:42
  • Tatar, Gündeme Dair Değerlendirmelerde Bulundu03 Ağustos 2021 Salı 17:39
  • Öğrenciler aşı sertifikasına çözüm bekliyor03 Ağustos 2021 Salı 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti