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TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Denetimin yapılamayacağı bilinmiyor muydu?”

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TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Denetimin yapılamayacağı bilinmiyor muydu?”
TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Denetimin yapılamayacağı bilinmiyor muydu?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-HP Hükümetinin kararı sonrasında bugünden itibaren ülkeye karantinasız gelişlerin başlamasıyla birlikte yaşanan olay ve gelişmelerin tüm toplumun sağlığının riske atıldığının açık göstergesi olduğunu vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, tüm uyarılara rağmen, Pandemi Hastanesini bitirmeyen ve sağlık altyapısını güçlendirmeyen hükümetin, bilim insanlarının görüşlerini hiçe sayan bir kararla 1 Temmuz uygulamasında ısrar edip, yeterli denetimleri de yapmayarak toplum açısından çok riskli bir dönemi başlattığını savundu.

Gelen bazı kişilerin sonuçlar çıkana kadar ev ve otel karantinası yerine, sokakta dolaştığını, hatta toplu alanlara gittiklerinin görüntülerle ortaya çıktığına dikkat çeken Özyiğit, “Hükümet bu denetimlerin yapılamayacağını bilmiyor muydu? Daha önce denenmiş ve olamayacağı ortaya çıkan bir durumda ısrar etmek tüm toplumun sağlığını riske atmak değil midir?  Bu kadar hayati bir konuda inisiyatifi kişilere bırakmak ne kadar doğrudur?” ifadelerini kullandı.

"UÇAKTA BULAŞ OLUP OLMADIĞI NASIL TAKİP EDİLİYOR?"

Gelen yolcuların hangi kategoride olursa olsun aynı uçakla geldiklerini belirterek, uçakta bulaş olup olmadığının nasıl takip edildiğini soran Özyiğit, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’yi C kategorisinde nitelendirdiğini, Avrupa Birliği’nin de dün yayınladığı bildiride Türkiye’yi serbest bırakmadığına işaret etti.

Gelen kişilere uçaktan inince taahhütname imzalatıldığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu taahhütname göstermelikten öteye gitmemiştir. Gelen yolcular imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste izole etmeyi, bunu yerine getirmezlerse haklarında yasal işlem başlatılmasını kabul ediyorlar ancak buna uymayanlara ne gibi yaptırım yapılacağı belli değil. Ayrıca tüm toplumun sağlığını tehlikeye atacak bu taahhüt dışı davranış olduktan sonra verilecek cezanın ne önemi olacak” dedi.

Hükümetin, aylar geçmesine rağmen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için ikinci dalgaya hazır olunmadığını belirten Özyiğit,  “Ülkeye gelişler olmasın mı, tabii ki olsun ancak mutlaka bilimsel veriler doğrultusunda olsun. Kriterler de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre belirlensin ve herkese her giriş kapısında aynı şekilde uygulansın” ifadesini kullandı.

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