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TDP'den HP'ye rest: "Aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz"

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TDP'den HP'ye rest: "Aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz"
TDP'den HP'ye rest: "Aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz"

BRT ekranlarında yayınlanan ‘Birinci Boyut’ isimli programa konuk olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı, HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu'nun söylemleri karşısında resti çekti.

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, dün katıldığı aynı programda HP’nin “yolsuzlukla mücadele konusunda hükümette yalnız kaldık” söyleminin, parti içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığını belirten Harmancı, bu açıklamanın koalisyonun ruhuna yakışan bir açıklama olmadığını söyledi.

Harmancı, TDP’nin sadece 3 buçuk yıldır iktidar dönemi olduğunu ve bu süreçte de “alınlarının açık olduğunu” belirterek, “aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz. Ama dil sürçmesi varsa, temize çıkarılmasını bekleriz. Eminim bunu demek istememiştir ama konunun temize havale edilmesi beklentimizdir” dedi.

Ne olmuştu?

HP vekili Manavoğlu dobra dobra konuştu... Yolsuzluk konusunda hükümet ortakları HP'nin yanında değil!

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