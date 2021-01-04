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SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Tehlike Yanımızda-Tedbirler Korur !

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Günümüz itibariyle yerel vaka sayısında ciddi bir artış olması dikkat çekicidir. Alınan tedbir kararlarına rağmen yerel vaka sayısının artması alınan kararların uygulatılması aşamasında birtakım aksaklıklar olduğunu açıkça göstermektedir.
Tehlike Yanımızda-Tedbirler Korur !

Bugüne kadar birçok ülkede vaka sayılarının logaritmik şekilde artışı ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Henüz acil durum hastanesinin devreye girmemesi önümüzdeki günlerde sağlık kapasitesinin aşılmasına neden olacaktır. Sağlık kapasitesinin aşılması ise sağlıkta birçok alanda aksamaya sebebiyet verecektir. Bu nedenle bir kez daha halkı uyarmak bizlere düşmektedir.

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Yüksek riskli temas kavramı 2 metreden yakın mesafede 15 dakikadan fazla yüz yüze temas (maskesiz şekilde) ve süreden bağımsız olarak hasta kişiyle fiziksel teması içermektedir. Bu nedenle tedbir kararlarının haricinde şunu bilmeliyiz ki, yüksek riskli teması en yakınlarımızla yani ailemiz, çalışma arkadaşlarımız ve yakın arkadaşlarımızla yapmaktayız. Yüksek riskli temas yaptığımız kişiler de kendi çalışma arkadaşları, aileleri ve yakın arkadaşlarıyla temas etmeye devam etmektedir. Dolayısıyla en yakınımızdaki kişilere zarar verebilme ihtimaline dikkat çekmek istiyoruz.

Yerel vakaların hızla arttığı bu günlerde canımız yanmadan önce kendinize ve sevdiklerinize sahip çıkın. Bireysel önlemlere ve bu konuda duyarlı olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz.  Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak halkımızdan gereken kişisel önlemleri titizlikle uygulamalarını rica ediyoruz.

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