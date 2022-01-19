Teknecik Santralında GRANG arızalandı! Elektrik kesintileri aratacak!

Elektrik kesintisinin Teknecik Elektrik Santralı’nda bu sabah iki numaralı buhar türbini kazanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

8 Jeneratörün olduğu santralde dizel ünitelerden ikisinin bakımda olduğu birinde ise krank milinde arıza olduğu ifade edildi.

Teknecik’te 1 buhar (60 MW) 3 dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısının devre dışı kaldığı bildirildi

Kalecik (AKSA) Elektrik Santralinde ise 6 dizel ünitenin çalışır durumda olduğu, yedek tutulan 2 dizel Ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.

Elektrik üretiminin yetersiz olmasından dolayı bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor.