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Teknecik Santralında GRANG arızalandı! Elektrik kesintileri aratacak!

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Teknecik Santralında GRANG arızalandı! Elektrik kesintileri aratacak!
Teknecik Santralında GRANG arızalandı! Elektrik kesintileri aratacak!

Elektrik kesintisinin Teknecik Elektrik Santralı’nda bu sabah iki numaralı buhar türbini kazanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

8 Jeneratörün olduğu santralde dizel ünitelerden ikisinin bakımda olduğu birinde ise krank milinde arıza olduğu ifade edildi.

Teknecik’te 1 buhar (60 MW) 3 dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısının devre dışı kaldığı bildirildi

Kalecik (AKSA) Elektrik Santralinde ise 6 dizel ünitenin çalışır durumda olduğu, yedek tutulan 2 dizel Ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.

Elektrik üretiminin yetersiz olmasından dolayı bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor.

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