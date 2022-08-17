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Tekrarlayan Düşüklerde Beslenmenin Etkisi Var mı?

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İnfertilite ve Tüp Bebek Diyetisyeni Uzman Diyetisyen Ece Dönmez konu hakkında bilgiler verdi.
Tekrarlayan Düşüklerde Beslenmenin Etkisi Var mı?

Ülkemizde ve dünyada pek çok kadının yaşadığı düşükler tekrarlı olduğunda daha da yıpratıcı olabiliyor. Düşükler gebe kadınların yaklaşık %15'ini, tekrarlayan düşükler ise yaklaşık %1'ini etkilemektedir. 

Gebelikte oluşan düşüklerin pek çok nedeni bulunmakla birlikte; sıklıkla kan pıhtılaşma sorunları, miyomlar ve yapısal sorunlar, hormonal dengesizlikler, yaş, zayıf bağışıklık, stres, sperm sağlığı, beslenme bu nedenlerden bazılarını oluşturmaktadır. Ne yazık ki, düşükleri önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak, önlenmesi için beslenme ve bazı yaşam tarzı değişikliklerinin yardımı bulunabilmektedir.  

 

Sağlıklı ve İdeal Vücut Ağırlığına Sahip Olmak 

Araştırmacılar, vücut kütle indeksi olması gerekenden yüksek veya düşük olan kadınların düşük yapma riskinin daha fazla olduğunu vurguluyorlar. Vücut ağırlığının sadece %5-10 kaybının bile faydalı olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle gebe kalmadan önce mutlaka ideal kilonuzda olmanızda fayda olacaktır. 

 

Omega-3 Yağ Asitlerinden Zengin Beslenmek 

Omega-3 yağ asitleri, yumurta sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Haftada iki kez yağlı balık tüketmeye çalışın ve gebeliğe kadar yumurta sağlığınızı destekleyin. Balıklarınızın, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemiyle iyi pişirilmesine ve yüksek cıva içermeyen hamsi, sardalya, palamut gibi balıklardan olmasına dikkat edin. 

 

Antioksidanlardan Zengin Beslenmek 

Antioksidanlar çeşitli meyve ve sebzelerde bulunur ve yumurta-sperm sağlığını destekler. Hücrelerin DNA hasarından korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Sağlıklı yumurta ve spermden sağlıklı embriyo elde edilerek düşük riski de azalacaktır. Bu nedenle öğünlerinizde farklı renkli meyve ve sebzelere mutlaka yer verin. 

 

Daha Fazla Folik Asit Alın 

Folik asit alımının artmasıyla nöral tüp kusurları riski ile düşük riskinin azaldığı görülmüştür. Gebelik planlayan kadınların, gebe kalmadan en az bir ay önce ve hamileliğin ilk üç ayı boyunca en az bir ay süreyle folik asit takviyesi almalarının yanı sıra folik asit açısından zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, kuru meyveler gibi besinleri de yemelidirler. 

 

Diyetinizde Niasine (B3 Vitamini) Önem Verin 

Yapılan bazı araştırmalara göre, gebelikte niasin takviyesi alımının doğum kusurları ve düşük riskini azalttığı bulunmuştur. Beslenmenizde niasin açısından zengin besinlere yer vermeye özen gösterin. Nisan alımınızı arttırmak için diyetinizde tavuk, ton balığı, dana eti, esmer pirinç, patates, avokado, gibi besinleri tüketebilirsiniz. 

 

Anahtar Besin Maddesi Kolin 

Bebeğin beyin gelişimi ve gebelik sırasında plasentanın yerleşmesini desteklemek için gerekli bir besin maddesidir. Aldığınız takviyelerin çoğu kolin içermez, bu yüzden besinlerden kolin ihtiyacınızı karşılamalısınız. Yumurta, et ve deniz ürünleri, brüksel lahanası, buğday tohumu, patates, fıstık ezmesi ve soya ürünleri kolin içeren besinlerdir. 

 

Fazla Kahve Tüketiminden Kaçının 

Günde 4 fincan ve üzerinde kahve içmek düşük yapma riskini artırmaktadır. Bunu nedeni, kafeinin plasenta bariyerini aşabilen hormon seviyelerini artırarak, plasental kan akışını azaltabilen bir uyarıcı olmasıdır. Kahve içmeyi tamamen bırakamıyorsanız günde 1 fincan ile sınırlandırabilirsiniz. 

Son olarak tekrar eden düşük yaşayan bireyler için Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla yumurta kalitesini desteklemek, yaşla ilişkili riskleri dengelemenin yolu olabilir. Bu konuda doğru ve kişiselleştirilmiş bir yardım almak gebelik sürecini sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır. 

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