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Telefonda Duyduğu ‘Miyav Sesi’nden Tanıdı: Sekiz Ay Önce Kaybolan Kedisine Kavuştu

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Britanya’da, sekiz aydır kedisini arayan bir kişi veterinerle telefonda konuşurken duyduğu ‘miyav sesi‘nden çok sevdiği Barnaby’nin orada olduğunu anladı. Bu sayede, aylardır hasret kaldığı kedisine kavuştu.
Telefonda Duyduğu ‘Miyav Sesi’nden Tanıdı: Sekiz Ay Önce Kaybolan Kedisine Kavuştu

Essex bölgesindeki Braintree’de yaşayan Rachael Lawrence’ın kedisi Barnaby sekiz ay önce kayboldu. O ve ailesi Barnaby’yi günlerce aradı ancak bulamadı. Kaybolmadan önce çip taktırmıştı ama izini bulamayınca bu işlemin düzgün yapılmadığını düşündü.

Geçen hafta diğer kedisinin bir sağlık sorunuyla ilgili veterinerle konuşurken duyduğu bir miyavlama ona ‘tanıdık’ geldi. O sesi nasıl bir kedinin çıkardığını sorunca, veteriner sokak kedisi olduğunu söyledi. Telefonu kapadı ancak birkaç dakika sonra tekrar aradı ve miyavlayan kedini siyah mı olduğunu, arka ayaklarından birinde beyaz leke olup olmadığını sordu. Olumlu yanıt alınca da Barnaby’yle evde çekilen fotoğrafları yanına alıp hayvan hastanesine gitti.

İçeriye girer girmez yanılmadığını, telefonda duyduğu sesin Barnaby’ye ait olduğunu gördü.

Hastanede çalışan veteriner ve personele fotoğrafını gösteren Lawrence, “Görünce hemen yanına koştum ve kucakladım. Sekiz aydır görmemiştim. Onu görünce ağlamaya başladım sevinçtenSesi farklıdır, ayırt edebiliyorum ben” dedi.

Barnaby’yi alıp eve götüren Lawrence, üç çocuğunun geçmişte ona ‘şişman adam’ lakabını taktıklarını anlatarak, kedisinin sekiz ayda çok zayıfladığını, tüylerinin döküldüğünü söyleyerek, “Ona kilo aldırmak için çok iyi besleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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