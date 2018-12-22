Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)

Her gün rutin şekilde yaptığımız şeyler bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken testle, işte size kişiliğinizle ilgili bazen kendinizden bile sakladığınız gerçeklerle yüzleşmek için fırsat.