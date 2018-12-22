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Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)

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Her gün rutin şekilde yaptığımız şeyler bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken testle, işte size kişiliğinizle ilgili bazen kendinizden bile sakladığınız gerçeklerle yüzleşmek için fırsat.
Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? (Karakter analizi)

 

Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor? 

 

  • Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz. 

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    Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz. 

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    Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz. 

     

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    Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce bunları kafanızda oturmanız lazım.

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