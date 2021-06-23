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TENİS PERFORMANS TUR-1 devam ediyor

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TENİS PERFORMANS TUR-1 genç raketlerin çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.
TENİS PERFORMANS TUR-1 devam ediyor

KKTF kortlarında gerçekleşen CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-1 genç raketlerin çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.

KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-1 de oynanan günün grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

 

KIZLAR - Round Rubin:  

SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN  6/3 – 6/4

NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH  6/0 – 6/0

ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK  2/6 – 0/6

HURİYE ŞIK - SEVİLAY BARUTCU  6/4 – 6/7 – 10/3

MELİS MEVLİT - EKİN KARASU  7/5 – 6/0

 

ERKEKLER - Round Rubin:

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - BATUR EVRE 1/6 – 2/6

ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI  2/6 – 7/5 – 10/5

ENVER ADA GENÇEL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU  2/6 – 1/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - CEMAL KONUKLU  6/2 – 6/3

ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL  6/2 – 6/2

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