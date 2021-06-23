TENİS PERFORMANS TUR-1 devam ediyor

KKTF kortlarında gerçekleşen CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-1 genç raketlerin çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.
KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-1 de oynanan günün grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR - Round Rubin:
SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/3 – 6/4
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 – 6/0
ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK 2/6 – 0/6
HURİYE ŞIK - SEVİLAY BARUTCU 6/4 – 6/7 – 10/3
MELİS MEVLİT - EKİN KARASU 7/5 – 6/0
ERKEKLER - Round Rubin:
ERİN SCHROTTER BOZKAYA - BATUR EVRE 1/6 – 2/6
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 2/6 – 7/5 – 10/5
ENVER ADA GENÇEL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2/6 – 1/6
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - CEMAL KONUKLU 6/2 – 6/3
ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6/2 – 6/2
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