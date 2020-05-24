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Tepebaşı yeniden yanıyor, helikopter yolda

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Tepebaşı yeniden yanıyor, helikopter yolda
Tepebaşı yeniden yanıyor, helikopter yolda

Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki yangın için Türkiye’den yangın helikopteri havalandı.

Tepebaşı bölgesinde bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının geçen hafta çıkan noktadan başladığı bildiriliyor. İlk bilgiler alevlerin askeri bölgeden yükseldiği yönünde.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı. bölgedeki şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırırken, duyarlı vatandaşların da yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerine yardım ettiği kaydedildi.

Türkiye’den yangın helikopteri talep edildiği ve helikopterin kısa sürede alevlere müdahale etmek için adada olacağı öğrenildi.

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