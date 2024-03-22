Tepebaşı'nda İş Kazası: İşçi Sol Elindeki Parmaklarını Kaybetti

Tepebaşı'nda İş Kazası: İşçi Makine Kazası Sonucu Sol Elinde Parmaklarını Kaybetti

Tepebaşı bölgesinde, 21 Mart 2024 tarihinde saat 11:30 sıralarında meydana gelen bir iş kazasında, demir işleriyle uğraşan Muhammed ALTAF (E-37) adlı bir işçi, spiral (İzmirillo) makinesiyle tahta kesimi yaparken makinenin kontrolünü kaybetti. Bu durum sonucunda sol elindeki iki paramağını kaybeden Muhammed ALTAF, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavinin ardından Muhammed ALTAF, müşahede altına alındı. Ancak, kazanın ardından başlatılan soruşturma hala devam etmektedir. İş Kazalarıyla Mücadele ve İşçi Güvenliği konularında daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulanırken, benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması için yetkililerin harekete geçmesi beklenmektedir.