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Tepebaşı'nda yangın devam ediyor (VİDEO)

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Tepebaşı'nda yangın devam ediyor (VİDEO)
Tepebaşı'nda yangın devam ediyor (VİDEO)

Tepebaşı köyünde başlayan yangın nedeniyle Tepebaşı- Çamlıbel Anayolu trafik akışına kapatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın kullanılmaması gerekiyor.

Yangın bölgede halen sürüyor.

 

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