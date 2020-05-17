Tepebaşı'nda yangın devam ediyor (VİDEO)

Tepebaşı köyünde başlayan yangın nedeniyle Tepebaşı- Çamlıbel Anayolu trafik akışına kapatıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın kullanılmaması gerekiyor.
Yangın bölgede halen sürüyor.
Tepebaşı köyünde başlayan yangın nedeniyle Tepebaşı- Çamlıbel Anayolu trafik akışına kapatıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın kullanılmaması gerekiyor.
Yangın bölgede halen sürüyor.
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