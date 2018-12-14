Tez danışmanı, doktora öğrencisini IŞİD'in elinden kurtarmış

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde bir kimya profesörünün IŞİD kontrolündeki bölgeye paralı askerlerden oluşan bir takım gönderip bölgedeki doktora öğrencisini ve ailesini kurtardığı ortaya çıktı.

Analitik Kimya dalında profesör olan Charlotta Turner, 2014 yılında öğrencilerinden biri olan Firas Jumaah'tan, eğer bir hafta içinde kendisine dönüş yapmazsa tezini bitiremeyeceğini belirttiği bir mesaj aldı.

The Local'da yer alan habere göre, Jumaah ve ailesi, IŞİD'in hedefine koyduğu Yezidilerdendi ve o sırada şehri dolaşan IŞİD militanlarından saklanıyordu.

Lund Üniversitesi dergisi LUM'a konuşan Jumaah, IŞİD kontrolündeki bölgeye eşinden gelen telefondan sonra gönüllü olarak gittiğini şu sözlerle anlattı:

"Eşim tamamen paniklemişti. Herkes IŞİD'in nasıl davrandığı konusunda şoke olmuştu. İlk uçağa binip onların yanında olmak için oraya gittim. Onların başına bir şey gelse nasıl yaşardım?"

Jumaah'ın tez danışmanı Prof. Turner ise bu sırada öğrencisini kurtarmak için harekete geçti.

Turner, Jumaah'ın mesajının ardından üniversitenin güvenlik şefi Per Gustafson ile iletişime geçti. Gustafson, Jumaah ile ailesini kurtarmak için bir güvenlik şirketiyle anlaştı.

Birkaç gün sonra, 4 adet ağır silahlarla donatılmış paralı asker, Jumaah'ın saklandığı bölgeye giriş yaptı ve Jumaah ile beraberindeki eşiyle 2 küçük çocuğunu kurtararak Erbil Havalimanı'na götürdü.

O anları anımsayan Jumaah, şunları söyledi: "Hayatımda hiç bu kadar özel hissetmedim. VIP gibiydi. Fakat öte yandan annemi ve kardeşlerimi geride bıraktığım için bir korkak gibi hissettim."

Neyse ki korkulan olmadı ve Jumaah'ın tüm ailesi IŞİD işgalinden kurtuldu.

Jumaah, o günleri, "O zamanlar hiçbir umudum yoktu. Çaresizdim. Sadece tez danışmanıma neler olduğunu anlatmak istemiştim. Bir profesörün bizim için bir şey yapabileceği aklımın ucundan bile geçmedi" diye anlattı.

Üniversitenin güvenlik şefi Gustafson ise "Yegane bir olaydı. Bildiğim kadarıyla hiçbir üniversite, böylesi bir olaya girişmedi" dedi.

Tez danışmanı tarafından organize edilen kurtarma operasyonuyla yeniden İsveç'e dönen Jumaah doktorasını tamamladı ve şu an Malmö'deki bir tıbbi ilaç firmasında çalışıyor.

Jumaah'ın ailesi, kurtarma operasyonu için üniversiteye olan borçlarını bitirmek üzere.