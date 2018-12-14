  • BIST 89.900
  • Altın 214,587
  • Dolar 5,3868
  • Euro 6,0807
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Tez danışmanı, doktora öğrencisini IŞİD'in elinden kurtarmış

» »
İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde bir kimya profesörünün IŞİD kontrolündeki bölgeye paralı askerlerden oluşan bir takım gönderip bölgedeki doktora öğrencisini ve ailesini kurtardığı ortaya çıktı.
Tez danışmanı, doktora öğrencisini IŞİD'in elinden kurtarmış

Analitik Kimya dalında profesör olan Charlotta Turner, 2014 yılında öğrencilerinden biri olan Firas Jumaah'tan, eğer bir hafta içinde kendisine dönüş yapmazsa tezini bitiremeyeceğini belirttiği bir mesaj aldı.

 

The Local'da yer alan habere göre, Jumaah ve ailesi, IŞİD'in hedefine koyduğu Yezidilerdendi ve o sırada şehri dolaşan IŞİD militanlarından saklanıyordu.

Lund Üniversitesi dergisi LUM'a konuşan Jumaah, IŞİD kontrolündeki bölgeye eşinden gelen telefondan sonra gönüllü olarak gittiğini şu sözlerle anlattı:

"Eşim tamamen paniklemişti. Herkes IŞİD'in nasıl davrandığı konusunda şoke olmuştu. İlk uçağa binip onların yanında olmak için oraya gittim. Onların başına bir şey gelse nasıl yaşardım?"

Jumaah'ın tez danışmanı Prof. Turner ise bu sırada öğrencisini kurtarmak için harekete geçti.

Turner, Jumaah'ın mesajının ardından üniversitenin güvenlik şefi Per Gustafson ile iletişime geçti. Gustafson, Jumaah ile ailesini kurtarmak için bir güvenlik şirketiyle anlaştı.

 

Birkaç gün sonra, 4 adet ağır silahlarla donatılmış paralı asker, Jumaah'ın saklandığı bölgeye giriş yaptı ve Jumaah ile beraberindeki eşiyle 2 küçük çocuğunu kurtararak Erbil Havalimanı'na götürdü.

O anları anımsayan Jumaah, şunları söyledi: "Hayatımda hiç bu kadar özel hissetmedim. VIP gibiydi. Fakat öte yandan annemi ve kardeşlerimi geride bıraktığım için bir korkak gibi hissettim."

Neyse ki korkulan olmadı ve Jumaah'ın tüm ailesi IŞİD işgalinden kurtuldu.

Jumaah, o günleri, "O zamanlar hiçbir umudum yoktu. Çaresizdim. Sadece tez danışmanıma neler olduğunu anlatmak istemiştim. Bir profesörün bizim için bir şey yapabileceği aklımın ucundan bile geçmedi" diye anlattı.

 

Üniversitenin güvenlik şefi Gustafson ise "Yegane bir olaydı. Bildiğim kadarıyla hiçbir üniversite, böylesi bir olaya girişmedi" dedi.

Tez danışmanı tarafından organize edilen kurtarma operasyonuyla yeniden İsveç'e dönen Jumaah doktorasını tamamladı ve şu an Malmö'deki bir tıbbi ilaç firmasında çalışıyor.

Jumaah'ın ailesi, kurtarma operasyonu için üniversiteye olan borçlarını bitirmek üzere.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor11 Aralık 2018 Salı 10:46
  • Mısır piramidinin tepesinde çıplak video çeken çift hakkında soruşturma başlatıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 10:38
  • Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti10 Aralık 2018 Pazartesi 09:46
  • Sarı Yelekliler harelti yayılıyor: Tunus'ta 'Kırmızı Yelekliler' çağrısı10 Aralık 2018 Pazartesi 09:40
  • Kaçak Prenses Latife yakalandı!05 Aralık 2018 Çarşamba 15:21
  • "Selman, tutuklanmamak için elçliğe kaçtı"01 Aralık 2018 Cumartesi 13:46
  • Pentagon'dan Türkiye raporu: Eğer Rus füzeleri alınırsa...29 Kasım 2018 Perşembe 15:11
  • Arjantin'de Suudi Veliaht Prens'e soruşturma için ilk adım atıldı29 Kasım 2018 Perşembe 14:29
  • Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinledim27 Kasım 2018 Salı 11:49
  • İngiliz akademisyen iki ülke arasında krize sebep olmuştu: Affettiler26 Kasım 2018 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti