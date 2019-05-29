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Thalassaemia Derneği'nden kan bağışı çağrısı

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Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği kan bankasından azalan kan tokları üzerine halkı kan bağışı yapmaya davet etti.
Thalassaemia Derneği'nden kan bağışı çağrısı

Thalassaemia Derneği yapmış olduğu açıklamda şu ifadelere yer verdi:

Değerli halkımız içinde bulunduğumuz Ramazan ayı sebebiyle kan bağışlarında gözle görülür bir azalma olmuştur , Kan Bankasındaki stoklarda ciddi bir düşüş olduğundan dolayı gerek Kan ihtiyacı olan hastalarımız gerekse Thalassaemialı arkadaşlarımız yine kan bulmakta güçlük çekiyor ve en önemli tedavilerinde aksamalar oluyor.

Bu sebeple Thalassaemia derneği olarak tüm vatandaşlarmızı Kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu  önemli görevi böylesi bir dönemde gerçekleştirmenin de huzurunu yaşarken ayni zamanda kan vermenin  kendi sağlığınıza da faydası olduğunu hatırlatmak istiyorum.

 

Belirtmiş olduğum bu önemli ihtiyaç çok acil bir durumdur herkesi kan bağışına bekliyoruz.

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