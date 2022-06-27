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Thalassaemia hastaları yararına düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu

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Thalassaemia hastaları yararına düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu
Thalassaemia hastaları yararına düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu

   Kan bağışı kampanyası Sağlık Bakanlığı’na bağlı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile birlikte düzenlendi. Kan bağışı kampanyası geçtiğimiz Cuma günü Ercan Havalimanı içerisinde saat 10.00 ile 15.00, Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde ise 16.00- 20.00 gerçekleşti.

   Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Ercan Havalimanı ile yeni terminal şantiyesine pankartlar asıldı.

   Ülkedeki kan bağışı ihtiyacının giderilmesi için düzenlenen kan bağışı kampanyasına Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları yanınca vatandaşlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi. Şantiye bölümünde çalışan işçilerin de kampanyaya katılımı yoğun oldu. 

ercan-kan-bagisi-5.jpg

 

 

   Kan bağışı kampanyası Sağlık Bakanlığı’na bağlı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile birlikte düzenlendi. Kan bağışı kampanyası geçtiğimiz Cuma günü Ercan Havalimanı içerisinde saat 10.00 ile 15.00, Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde ise 16.00- 20.00 gerçekleşti.

   Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Ercan Havalimanı ile yeni terminal şantiyesine pankartlar asıldı.

   Ülkedeki kan bağışı ihtiyacının giderilmesi için düzenlenen kan bağışı kampanyasına Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları yanınca vatandaşlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi. Şantiye bölümünde çalışan işçilerin de kampanyaya katılımı yoğun oldu. 

 

ercan-kan-bagisi-1.jpg

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