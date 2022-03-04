  • BIST 1.990,75
  • Altın 895.761
  • Dolar 14.2488
  • Euro 15.5595
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

» »
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

Bu sezon Dörtlü Final maçlarının oynanacağı yer ve takvimde değişikliğe giden organizasyon yönetimi, karşılaşmalara Almanya'nın başkenti Berlin yerine Belgrad'ın ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Dörtlü Final'de yarı final mücadeleleri 19 Mayıs Perşembe, üçüncülük ve final müsabakaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Açıklamada, devam eden salgın ve Berlin'de uygulanan tedbirler göz önünde bulundurularak böyle bir karar değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erten kupayı kaldırdı21 Şubat 2022 Pazartesi 22:25
  • LeBron James: Oğlumun takımında oynayacağım20 Şubat 2022 Pazar 21:15
  • Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu Yenen Anadolu Efes Şampiyon!20 Şubat 2022 Pazar 19:00
  • Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 Mağlup Ederek Finale Yükseldi18 Şubat 2022 Cuma 22:40
  • Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Maçına Tribünlerin Boşaltılması İçin Ara Verildi18 Şubat 2022 Cuma 20:45
  • LeBron James, Los Angeles Lakers Tarihine Geçti17 Şubat 2022 Perşembe 21:00
  • Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı!14 Şubat 2022 Pazartesi 13:03
  • Euroleague'de haftanın MVP'si Nico Laprovittola12 Şubat 2022 Cumartesi 19:46
  • U14 Karması Karaman Yolcusu!05 Şubat 2022 Cumartesi 20:00
  • Anadolu Efes Her Sayıyı Doğa İçin Atacak31 Ocak 2022 Pazartesi 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti