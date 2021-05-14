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THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti

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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.
THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İsrail, havadan ve karadan Gazze'ye saldırılarına devam ederken, pek çok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti.

İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi. (DHA)

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