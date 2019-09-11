THY’den öğrencilere indirim

Türk Hava Yolları (THY), 15 Eylül’den itibaren KKTC – TC arasındaki geliş gidişlerde ve Türkiye’deki iç seferlerde KKTC-TC uyruklu 12-27 yaş aralığındaki tüm öğrencilere yüzde 15 indirim uygulayacak.

Üçüncü ülkelerde okuyan KKTC uyruklu öğrenciler de Türkiye iç seyahatlerinde Türkiye-KKTC arasındaki seferlerde bu hakka sahip olacak.

KKTC ve Türkiye dışına seyahat edecek öğrenciler ve uluslararası öğrenciler THY’nin anlaşmalı seyahat acentelerine başvurmaları halinde yüzde 10 öğrenci indirimi ve yüzde 40’tan fazla bagaj hakkına sahip olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Kurul Sözcüsü Kudret Özersay tarafından duyurulan kararı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, uygulamanın üniversite öğrencilerine ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Bu adımların, ülke yükseköğrenimine mutlaka olumlu getirisi olacak. YÖK ile imzalanan protokolle başlayan yükseköğrenim alanındaki iyileştirmeler ve öğrenci memnuniyeti yaratmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğrencilerin sıkıntı yaşamasına neden olan bilet fiyatları konusunda YÖK ile yazıştığını, THY ile temas gerçekleştirdiğini anımsatarak THY’nin KKTC-TC arasındaki geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında yüzde 15 öğrenci indirimi uygulamasına geçileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretinde, bu konuyu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini ve bu sıkıntıların giderilmesi adına sürecin hızlandırdığını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Yapılan girişimlerle, alınan kararlarla, attığımız bu adımlar, ülke yükseköğrenimine mutlaka olumlu getirisi olacak. YÖK ile imzalanan protokolle başlayan yükseköğrenim alanındaki iyileştirmeler ve öğrenci memnuniyeti yaratmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortaya koydukları iyi niyet ve KKTC yükseköğrenimine katkı koyan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Ersin Tatar YÖK Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Türk Hava Yolları yönetimine teşekkür etti.