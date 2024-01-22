TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.

Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü.

2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı.

İsrail'e karşı "olumlu" olan tek ülke hala ABD

ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, "Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.