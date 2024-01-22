  • BIST 8056.2
  • Altın 1967.49
  • Dolar 30.2378
  • Euro 32.9509
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

» »
Time dergisinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığı aktarıldı.
TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.

Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi.

Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü.

2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı.

İsrail'e karşı "olumlu" olan tek ülke hala ABD

ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, "Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Parlamentosu’ndan ilk defa ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı18 Ocak 2024 Perşembe 21:48
  • İsrailli bakan Ben-Gvir: Gazze işgal edilmeli18 Ocak 2024 Perşembe 19:07
  • İsrailli bakan Ben-Gvir: Gazze işgal edilmeli18 Ocak 2024 Perşembe 12:27
  • İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'de işgalin devam etmesini istedi16 Ocak 2024 Salı 18:14
  • Husiler'den misilleme: Amerikalı şirkete ait bir gemi 'balistik füze' ile vuruldu15 Ocak 2024 Pazartesi 21:53
  • Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda15 Ocak 2024 Pazartesi 19:21
  • İsrail ABD’ye ‘yüksek yoğunluklu savaşa’ devam edeceğini iletti15 Ocak 2024 Pazartesi 17:41
  • Netanyahu: Gazze'de saldırılara devam edeceğiz15 Ocak 2024 Pazartesi 11:27
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak14 Ocak 2024 Pazar 10:41
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi13 Ocak 2024 Cumartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti