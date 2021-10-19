Tıp-İş Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu seçildi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanlığı'na Dr. Mustafa Taşçıoğlu seçildi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın (Tıp-İş) 16 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Tıp-İş Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Dr. Mustafa Taşçıoğlu seçildi.

Tıp-İş'in 19 Ekim 2021 tarihinde yapılan toplantıda Genel Sekreterlik görevine Dr. Erol Şeherlioğlu, Malî Sekreterlik görevine Dr. Bayram Taşseven getirildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ise; Dr. İdris Deniz, Dr. Ferruh Asvaroğlu, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Cihan Tüccar, Dr. NasıfOrtaş, Dr. Enver Kneebone, ve Dr. Şerife Özhuy’dan oluşmakta.

351 üyeye sahip olan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanlığı'na seçilen Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikanın geçmiş dönem başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Taşçıoğlu sözlerini “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikasının toplum sağlığı için verdiği mücadeleyi sürdüreceğiz.” şeklinde tamamladı.