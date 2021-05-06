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Tıp-İş eylemini askıya aldığını duyurdu

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hekimlerin iş güvenceli/kadrolu çalıştırılması için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan resmi kadro talebinde bulunması nedeniyle eylemlilik sürecini askıya aldığını duyurdu.
Tıp-İş eylemini askıya aldığını duyurdu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hekimlerin iş güvenceli/kadrolu çalıştırılması için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan resmi kadro talebinde bulunması nedeniyle eylemlilik sürecini askıya aldığını duyurdu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 5 Nisan tarihinde kademeli olarak başlattıkları eylemlilik sürecinde hastaların sağlık bakımından zarar görmemesinin gözetildiği anımsatıldı.

Eylem süresince, acil kurullar, tanı ve tedavi gerektiren kurullar, ilaç kurulları, yatan hasta tedavileri, acil hasta tedavileri, Acil Servisler, 112 Hızır, Onkoloji, Hemodiyaliz, yoğun bakımlar, Covid-19’la mücadele kapsamında bulunan ateş poliklinikleri, acil durum hastanesi ve aşılama hizmetlerinin  kesintisiz bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, sağlıkta eylem yapmanın kolay olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, hekimlerin her zaman uzlaşı ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye çalıştığı ifade edilerek, eylemlilik sürecini askıya aldıkları kaydedildi.

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