  • BIST 118.932
  • Altın 399,567
  • Dolar 6,8588
  • Euro 7,7792
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Tıp-İş: “Sadece ventilatör alınarak yoğun bakım kurulmaz”

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sadece ventilatör alınarak yoğun bakımın kurulamayacağına işaret etti.
Tıp-İş: “Sadece ventilatör alınarak yoğun bakım kurulmaz”

Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı’nın yaptığı yazılı açıklamada, hastaneye alınan ventilatörlerin tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli olmadığı; kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartları uygulanmadığı takdirde hastaların zarar görebileceği endişesi taşındığı kaydedildi.

Reanimasyon’un (yeniden canlandırma) üniteleri veya diğer bir deyişle yoğun bakım ünitelerinin dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkede de kritik hasta takip ve tedavilerinin yapıldığı, organ yetmezliklerinin düzeltildiği, kısacası hastaların yeniden canlandırıldığı birimler olduğu belirtilen açıklamada, bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı klinikler olduğu anlatıldı.
COVID-19 için kurulması planlanan III. basamak yoğun bakım ünitelerinin personel ve ekipman organizasyonunun Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti (European Society of Intensive Care Medicine) (ESICM)in kriterlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ünite başına bir anestezi doktoru ve her vardiyada, her iki yatak için en az bir yoğun bakım hemşiresi gerektiği vurgulandı.

COVİD- 19 hastaları gibi çoklu organ yetmezliği olan hastalarda bazen her hastaya bir hemşire gerekebileceğinin de unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, yatak sayısının 10’a kadar olan yoğun bakımların tek ünite olarak düzenlendiği ve 10’dan fazla olanların ise her biri 6–10 yataktan oluşan birden fazla üniteye ayrılabileceği kaydedildi. 

“VENTİLATÖRLER TEK BAŞINA HASTA BAKIM HİZMETİ VERMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Dolaysıyla hastaneye alınan ventilatörlerin tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Örneğin; 100 adet ventilatöre hizmet vermek için 10 yoğun bakım ünitesi kurulması gerekmekte olup, asgari toplam 10 anestezi uzmanı ve 250 yoğun bakım hemşiresi istihdam edilmesi gerekmektedir.   

Kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartlarını uygulanmadığı takdirde hastalarımızın zarar görebileceği endişesini taşıyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika'da 1 günde 8 bin 810 Covid-19 vakası tespit edildi09 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 707 bini geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 12:34
  • Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı09 Temmuz 2020 Perşembe 11:40
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 Kişi Öldü09 Temmuz 2020 Perşembe 10:30
  • Koronavirüs: Hava yoluyla bulaşma nedir, ne anlama geliyor ve neden önemli?09 Temmuz 2020 Perşembe 09:57
  • Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya dava açacak09 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
  • Dünya Genelinde Vaka Sayısı 12 Milyonu Aştı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
  • Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 08:43
  • İsrail'de Covid-19 vaka sayısı 32 bini aştı08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti