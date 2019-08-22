Tır içinde gizledikleri araç motorlarını yurtdışına çıkarmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, A.İ. (E-37) ve Y.G.’nin (E-63) kullanımlarındaki tır araçlarla Gazimağusa Limanından yurtdışına çıkış yapmaya çalıştıkları sırada, bahse konu tır araçlarda yapılan arama neticesinde hurda malzemeler altına gizlenmiş araç motorları tespit edildi
Bahse konu şahıslar tutuklandı
21-22.08.2019 tarihleri arasında ise, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 2 ve Girne’de 7 olmak üzere toplam 9 kişi tutuklandı
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