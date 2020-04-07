  • BIST 93.685
  • Altın 359,470
  • Dolar 6,7544
  • Euro 7,3437
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

TOBB Başkanı'ndan bankalara eleştiri: 'Limit bitti' gerekçesiyle kredi vermiyorlar

» »
TOBB Başkanı'ndan bankalara eleştiri: 'Limit bitti' gerekçesiyle kredi vermiyorlar
TOBB Başkanı'ndan bankalara eleştiri: 'Limit bitti' gerekçesiyle kredi vermiyorlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinde yapılan artışa rağmen birçok bankanın “limit bitti” gerekçesiyle kredi vermeyi reddettiği eleştirisini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, “81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasırdan sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Koronavirüs’ten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” dedi.
Bankalara seslenen Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

"Düşük maliyetli krediler önemli"
Devletin salgının ekonomik etkilerini kontrol altında tutabilmek için tedbirler açıkladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu:Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım07 Nisan 2020 Salı 10:45
  • Aziz: “lefke ilçesine girişlerde kontroller yapılmaya başlandı”07 Nisan 2020 Salı 10:42
  • Gürkut: Uçakla geleceklerin hastalanması her türlü sorundur07 Nisan 2020 Salı 10:29
  • Sağlık Bakanlığı KKTC Vatandaşı Ümit Tilki'nin vefatını duyurup ailesine ve ülkeye başsağlığı diledi07 Nisan 2020 Salı 10:12
  • #CORONA KKTC'de 3. ölüm07 Nisan 2020 Salı 09:38
  • 67 kişi yasak tanımadı!07 Nisan 2020 Salı 09:11
  • 67 kişi yasak tanımadı!07 Nisan 2020 Salı 09:04
  • 3 otelde karantinada olan öğrenciler bugün evlerine gidecek07 Nisan 2020 Salı 08:38
  • 3 Otelde Karantinada Olan Öğrenciler Bugün Evlerine Gidecek07 Nisan 2020 Salı 08:35
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi: İhale sürecini Sağlık Bakanlığı yürüttü06 Nisan 2020 Pazartesi 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti