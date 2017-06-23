 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

TOCEK: "Görülmeyen,duyulmayan şiddet kadınları hayattan koparıyor"

» »
TOCEK: "Görülmeyen,duyulmayan şiddet kadınları hayattan koparıyor"
TDP TOCEK Kuzey Kıbrıs'ta giderek artan kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlara ulaştığını, son bir haftada maalesef 2 Kadın cinayeti daha yaşandığını belirterek, "görülmeyen, duyulmayan şiddetin kadınları bir bir hayattan kopardığına dikkat çekti.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, Kuzey Kıbrıs'ta Kadınların dayak yediğini, psikolojik şiddete maruz kalarak öldürüldüğünü belirterek, "Kadına şiddeti artık görün, duyun ve önlem alın" çağrısında bulundu.

Cabacaba, Kadın cinayetlerinin sıradan bir vakaymış gibi hasır altı edilerek, akıp giden sıradan haber kalarak görmezden gelinmesini artık tahammül sınırlarını aştığını belirtti.

Kadına yönelik şiddet ataerkilliğin, cinsiyetçi yaklaşımın ve 'eril bakış açısının' bir sonucu olduğuna dikkat çeken Cabacaba, "Ataerkil ve cinsiyetçi yaklaşımlardan vazgeçilerek ve yaşananların ciddi bir sorun olarak görülerek, acilen çözüm üretilmelidir. Erkek şiddeti vardır ve görmezden gelinmemelidir. 'Görülmeyen', 'duyulmayan' şiddet nerdeyse haftada bir, bir kadını daha yaşamdan koparmaktadır" ifadelerini kullandı.

Devletin Kadın cinayetleri ile ilgili artık üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden İsmet Cabacaba, tüm devlet kurumlarının, istisnasız her olayı ciddiyetle ele alarak, önlem alıcı uygulamalarla benzer olayların yaşanmaması adına derhal programlı bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, ülkede ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmamasının da büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekerek, sözkonusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması gerekliliği üzerinde durdu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası'nın geçmesine rağmen, dairenin hayata geçmediğini de anımsatan Cabacaba, Devletin görevini  yerine getirmemesi ve bazı yasal eksikliklerin kadınlarda mağduriyet yaratarak, şiddete maruz kalmalarına, hatta yaşamlarından olmalarına neden olduğunu belirtti. Cabacaba şunları kaydetti. "Artık yeter. Cinayetler önlenmeli ve önlem alınmalıdır. Cinayetlere sessiz kalma, Cinayetlere ortak olma."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bayramda otellerde ortalama yüzde 74 doluluk bekleniyor24 Haziran 2017 Cumartesi 11:03
  • Özyiğit Bayram mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:01
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 260 kilo dana eti getirirken yakalandı!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  • Karavan tipi aracın üzerine kasıtlı olarak yanıcı madde döküp ateşe verdiler24 Haziran 2017 Cumartesi 10:50
  • Alkollü sürücü yayaya çarptı...24 Haziran 2017 Cumartesi 10:37
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni yapıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 10:03
  • Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları24 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye temasları sürüyor...24 Haziran 2017 Cumartesi 09:58
  • Lefkoşa Fuar Alanında bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak24 Haziran 2017 Cumartesi 09:55
  • Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti