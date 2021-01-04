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TÖDER yeni yönetimini belirledi Ahmet Arslan 7. Kez başkan

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KKTC Teknik Öğretmenler Derneği (TÖDER) 29 Aralık’ta kendi dernek binasında yaptığı 7. Olağan Genel Kurulu’yla yeni yönetimini belirledi.
TÖDER yeni yönetimini belirledi Ahmet Arslan 7. Kez başkan

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği (TÖDER) 29 Aralık’ta kendi dernek binasında yaptığı 7. Olağan Genel Kurulu’yla yeni yönetimini belirledi.

TÖDER’den verilen bilgiye göre, genel kurulda ayrıca dernek tüzüğünde 8. maddenin 2. bendindeki değişiklik oy birliğiyle onaylandı.

2008 yılında kurulan derneğin kurucu başkanı Ahmet Arslan, 7. kez başkan seçilirken, TÖDER’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Genel Sekreter (İdari İşler Sorumlusu): Ali Yenen; Sayman (Mali İşler Sorumlusu): Mustafa Türkkal; TÖDER Eğitim Merkezi Koordinatörü: Feridun Tayız; Sosyal İşler Sorumlusu (Yurt İçi): Hasan Hocaoğlu; Sosyal İşler Sorumlusu (Yurt Dışı): Hüseyin Koze; Eğitim ve Öğretim İşleri Sorumlusu: Atay Arkan; Örgütlenme ve Projeler Sorumlusu: Kâmil Dervişoğulları; Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Ayhan Türe.”

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