Tohum takas şenliği bu Cumartesi Lefkoşa’da gerçekleşecek

Etkinlikte Grup Baria’nın kısa bir müzik dinletisi olacak ve Arca Atay’ın katılımı ile bir de sohbet düzenlenecek. Sohbet sonrası tohum takası gerçekleşecek...

Eko-der başkanı da olan Arca Atay, geçmiş de adaya gelerek tohum üzerine çeşitli etkinlere katılmıştı. Bu yılki etkinlikte de Arca Atay özellikle yerel tohumların önemi, GDO’lu tohumların zararları, hibrit tohumlarda yaşananlar sorunlar ve Türkiye’deki tohum takas etkinlikleri deneyimlerini aktaracağı sunum sunacak…

Etkinlik başında tohum envanter süreci için de tohum kayıtları yapılacak, etkinlik boyunca kayıt ve ayrıştırma işlemi sürecek, Arca Atay’ın sunumundan sonra ise katılımcılara tohum takası yapma olanağı sunulacak. Elinde tohum olmayanlara ise “ödünç” tohum alıp ileride yapılacak Tohum Takas etkinliklerde çoğaltarak takas etmesi imkanı da sunulacak… Etkinlik sonrasında Eylül’de gerçekleşecek 2. Tohum Takas etkinliğinin detayları ile ilgili de Cittaslow Belediye başkanları tarafından bilgi verilecek…

Etkinlik tüm halkın katılıma açık olacak, özellikle ekoloji, iyi tarım, tohum ile ilgilenen herkesin katılması için de organizatörler olarak çağrı yapıldığının altı çizildi…