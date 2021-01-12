Tolga Atakan: "Ona buna rest çekip erken seçime gidemeyiz"

Ulaştırma eski Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

"RESMİYE CANALTAY'IN HİÇ SUÇU YOK"

Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığının reddedilmesini değerlendiren Tolga Atakan, “Mecliste ilkleri yaşadığımız bir dönem oldu. Resmiye Canaltay’ın bu konuda hiçbir suçu yok. Partisinin aday gösterdiği ve sahip çıkmadığı bir aday oldu” dedi.

“Bırakın hükümeti, Canaltay’ın mensubu olduğu parti bile kendisine oy vermemiş. Böylesine bir yapı işte... “ diyen Tolga Atakan, bunun sorumlusunun muhalefet olmadığını kaydetti ve şöyle ekledi:

"MUHALEFET SORUMLU DAVRANDI"

“Dünkü karmaşada muhalefet belki de bir aday çıkarmış olsa o aday da meclis başkanı olarak görev alabilirdi. Bu süreçte muhalefet sorumlu davranmıştır.”

Resmiye Canaltay’ın hiç layık olmadığı bir davranış ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Atakan, “Bunu hak edecek bir vekil değildir. Yaşananlardan da gocunmasın” diyerek, Canaltay’ın bu süreçten son derece güçlenerek çıktığını, partisinin kendisine verdiği görevi yerine getirdiğini vurguladı.

"ZORLAMA HÜKÜMET..."

Hükümetin ilk günden vaaddediği icraatları hayata geçirip, ülkeyi seçime götürecek bir hükümet olmadığının ortaya çıktığını ifade eden Atakan, "Ne pandemiyi, ne ekonomiyi yönetemeyecekleri ortaya çıktı. Bu hükümet atama yapmadı. Bu hükümet zorlama oldu" sözleriyle azınlık hükümetini eleştirdi.

Başbakan Ersan Saner'in 'erken seçim' çağrısını değerlendiren Atakan, "HP en erken yapılacak seçime hazırdır. Bu hafta sonu gerçekleştireceği kurultay sonrası yenilenen kadrolarıyla birlikte bir seçime hazırdır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, belirsizlik, pandemi varken, 'meclis başkan adayı çıkardım, seçilmedi, hadi erken seçime gidiyoruz' deme lüksüne sahip değiliz. Bu ülke bir erken seçimi kaldıracak durumda değil. Biz herhangi bir seçime hazırız. Seçime hazır olmadığımızdan falan bunu söylemiyorum. Bugün halen daha uçuşların açılıp açılmayacağı meçhul, nüfus hareketine dayalı bir ekonomiye sahibiz. Turizm ölmüş durumda... Ona rest çektik, buna kızdık deyip seçime gidemeyiz" diyerek, seçime gidilirse bile tarihteki en düşük katılımlı seçim olacağını söyledi.

Atakan, Nisan-Mayıs aylarında gidilecek seçimde meclis aritmediğinin çok da değişmeyeceğini ifade etti.