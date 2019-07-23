Topçuköy Şehitleri anıldı

Anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Törende Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan konuşma yaptı.
Topçuköy Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni, şiir ve dua okunmasıyla tamamlandı.
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